Política
26 sep 2025 , 21:49

Consulta popular 2025 | La Corte Constitucional dio paso a la pregunta que busca el regreso de los casinos en Ecuador

Por otro lado, los jueces no dieron paso a la pregunta sobre la prohibición de uso de la imagen de personas con sentencia ejecutoriada y una nueva ley para regular a la Corte Constitucional.

   
    Imagen referencial de un casino.( Kaysha/Unsplash )
La Corte Constitucional dio luz verde a la pregunta de consulta popular cuyo objetivo es preguntar a los ecuatorianos de autorizar el funcionamiento de casinos en hoteles de cinco estrellas.

En su dictamen, el máximo órgano de justicia constitucional emitió la decisión favorable, modulando algunos de los considerados con el fin de garantizar la libertad y claridad del elector.

Le puede interesar: La Constitución de Montecristi lleva 29 reformas y el presidente Noboa ahora quiere cambiarla

Así, la jornada electoral anunciada para el domingo 16 de noviembre, en la cual los ciudadanos se pronunciarán sobre la presencia de bases militares extranjeras, el financiamiento público de las organizaciones políticas y si se instala o no una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución, sumaría otra interrogante.

Los casinos y otros negocios dedicados a juegos de azar fueron prohibidos en Ecuador a partir del año 2011, como resultado de una consulta popular y referéndum impulsada por el entonces presidente Rafael Correa.

Por otro lado, la Corte Constitucional negó la propuesta sobre la prohibición del uso de nombre, imagen o apoyo de personas con sentencia ejecutoriada en campañas electorales.

Consideró que era contraría a la libertad de expresión y la participación política, generando censura, inseguridad jurídica y una sanción adicional a la pena.

Lea también: Asamblea Constituyente: se puede cambiar el diseño institucional, pero también replantear los derechos

Asimismo, calificaron de improcedente la iniciativa de autorizar la expedición de una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Indicaron que no es necesario que se pretenda activar el mecanismo de consulta popular en la medida en que el presidente de la República tiene competencia constitucional para presentar proyectos de ley.

