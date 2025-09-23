La noticia a fondo
user placeholder

Redacción
23 sep 2025 , 16:46

La Constitución de Montecristi lleva 29 reformas y el presidente Noboa ahora quiere cambiarla

Ecuador desde el regreso a la democracia en 1978 ha tenido tres constituciones.

  • La Constitución de Montecristi lleva 29 reformas y el presidente Noboa ahora quiere cambiarla
    Monumento Eloy Alfaro en Montecristi. ( Cultura y Patrimonio )
    • Fuente:
    Redacción

    Desde el retorno a la democracia, Ecuador ha tenido tres constituciones: la de 1978, la de 1998 y la de 2008. A esta última, que el correísmo la impulsó diciendo que duraría 300 años, en los 17 que tiene de vigencia, se han introducido 29 reformas a varios de sus artículos, sin mencionar otros cambios a sus disposiciones transitorias y generales que se derivan de las primeras. Ahora, el presidente Daniel Noboa quiere dar de baja a esa carta política convocando a una asamblea constituyente, mediante consulta popular, el 16 de noviembre de 2025. De momento, se espera que la Corte Constitucional autorice este procedimiento.

    La carta política de Montecristi, aprobada en 2008 como la Constitución vigente del Ecuador, ha experimentado un total de 29 reformas en diferentes ámbitos. De estas, 12 corresponden a materia institucional, cinco a temas de seguridad, nueve a asuntos políticos, dos a cuestiones económicas y una relacionada con el ámbito ambiental.

    LEA: Daniel Noboa convoca Asamblea Constituyente mediante consulta popular, sin enviar la pregunta a la Corte Constitucional

    Aunque una parte importante de estos cambios se aprobó mediante los procedimientos legislativos ordinarios como ocurrió en 2015, cuando se incorporó la figura de la reelección indefinida, también han tenido un peso decisivo las consultas populares, que han permitido introducir reformas de mayor alcance. En este sentido, se destacan tres procesos que marcaron hitos en la vida política del país: la consulta de 2011, impulsada por Rafael Correa; la de 2018, convocada por Lenín Moreno; y la de 2024, promovida durante el gobierno de Daniel Noboa.

    Reformas a la Constitución de Montecristi de 2008

    En la consulta popular de 2011 de Rafael Correa

    Art. 77: reglas de prisión preventiva y medidas alternativas.

    Art. 179: cambios en la integración del Consejo de la Judicatura.

    Art. 180: requisitos de los vocales del Consejo de la Judicatura.

    Art. 181: modificaciones de las funciones del Consejo de la Judicatura.

    Art. 312: prohibiciones de propiedad cruzada entre bancos y medios de comunicación.

    En las enmiendas parlamentarias de 2015 de Rafael Correa

    Art. 104: Consulta popular para gobierno autónomos descentralizados.

    Art. 114: Reelección indefinida para todas las autoridades

    Art. 142: Edad para ser candidato presidencial a los 30 años

    Art. 144: Reelección indefinida para presidente de la República

    Art. 158: Apoyo complementario FF. AA. a la seguridad interna

    Art. 211 y 212: Cambios a la Contraloría

    Art. 229 y 326: Sobre la condición del servidor público

    Art. 261: Competencia estatal exclusiva en infraestructura escolar

    Art. 370: Garantía al pago de pensiones Policía y FF. AA.

    Art. 384: Comunicación como servicio público

    En la consulta popular de Lenín Moreno de 2018

    Art. 46: imprescriptibilidades de delitos sexuales contra menores.

    Art. 112: partidos no pueden postular candidatos al CPCCS.

    Art. 114: solo una reelección para cargos de elección popular.

    Art. 144: presidentes solo puede reelegirse una vez.

    Art. 205: duraciones de funciones en entidades de control, y CPCCS con cuatro años.

    Art. 207: miembros del CPCCS elegidos por voto popular.

    Art. 233: delitos de corrupción imprescriptibles e inhabilitan para cargos.

    Art. 407: prohibiciones de minería metálica en áreas protegidas y urbanas.

    Consulta Popular de 2024 con Daniel Noboa

    Art. 79: Se permite la extradición de ecuatorianos en determinados delitos.

    Art. 86: Creaciones de jueces especializados en materia constitucional.

    Art. 158: Fuerzas Armadas apoyan a Policía en crimen organizado y crisis carcelaria.

    Ecuador tiene experiencia en procesos constituyentes recientes. Tras la destitución del presidente Abdalá Bucaram, en 1997 se convocó a una Asamblea Constituyente bajo el interinato de Fabián Alarcón. El órgano, con 70 asambleístas, sesionó entre diciembre de 1997 y junio de 1998, aprobando la carta política que tuvo vigencia por 10 años. Luego, el entonces presidente Rafael Correa impulsó la Asamblea de Montecristi, integrada por 130 miembros, que no solo elaboró la actual Carta Magna, sino que también asumió facultades legislativas al disolver al Congreso Nacional.

    LEA: Daniel Noboa califica de revoltosos a los colectivos que impulsan el paro nacional

    Principales Constituciones en la Historia del Ecuador

    1830 – Riobamba

    Se reúne el 14 de agosto, la preside José Fernández Salvador. Tuvo como objetivo la creación de la República del Ecuador, y nombró a Juan José Flores como presidente provisional. Redacta la primera Constitución y elige al General Juan José Flores, centésimo Presidente Constitucional. Juan José Flores (primer presidente del Ecuador de nacionalidad venezolana).

    1835 -Ambato

    Presidida por José Joaquín de Olmedo, redactó la segunda Constitución, eligiendo al Dr. Vicente Rocafuerte como presidente de la República.

    1843 -Quito

    La preside Francisco Marcos, elaborando la tercera Constitución llamada Carta de la Esclavitud y eligió a Juan José Flores como presidente. Disponía que el Congreso se reúna solo cada cuatro años. La duración del mandato presidencial y de la Cámara de Diputados era de ocho años. Los Senadores eran elegidos para periodo de 12 años.

    1845 -Cuenca

    Es presidida por Pablo Merino, redacta la cuarta Constitución que legitimaba la Revolución Marxista que derrocó a Flores e instauró un Triunvirato Provisional, liderado por Vicente Ramón Roca.

    1850-1851 -Quito

    La preside, Ramón de la Barrera, elaboró la quinta Constitución y eligió a Diego Noboa como Presidente Constitucional.

    1851 -Guayaquil

    Es presidida por Pedro Moncayo, redactando la sexta Constitución y se designó como presidente al General José María Urbina.

    1861 -Quito

    La presidió el General Juan José Flores, redactó la séptima Constitución y se designó como presidente. Redacción de una nueva Constitución y se designó como presidente a Gabriel García Moreno.

    1869 – Quito

    Fue presidida por Rafael Carvajal, redactó la octava Constitución, llamada la Carta Negra, y permitió la segunda presidencia de Gabriel García Moreno. Impuso la pena de muerte por delitos políticos y prohibía cultos y religiones, excepto la Católica. Para ser ciudadano se exigía ser católico.

    1878 – Ambato

    Es presidida por el General José María Urbina, redactando la novena Constitución y nombramiento del General Ignacio de Ventimilla como presidente, después del derrocamiento de Antonio Borrero.

    1884 – Quito

    La preside Francisco J. Salazar, redacta la décima Constitución y nombra como presidente a José María Plácido Caamaño, luego de la dictadura de Ignacio Ventimilla.

    1896-1897 – Guayaquil

    Primera Constitución Liberal, tras la revolución del 5 de junio y eligió presidente al general Eloy Alfaro. Se establece la libertad de culto, deroga la pena de muerte e impuso la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.

    1906 – Quito

    Segunda Constitución Liberal y eligió presidente al general Eloy Alfaro. Esta Constitución es llamada “atea” por los conservadores, porque separa la Iglesia del Estado.

    1928-1929 – Quito

    Nueva Constitución y elección para la presidencia de Isidro Ayora. Incluye los logros de la Revolución Juliana de 1925.

    1937 – Quito

    Convocada por el dictador Federico Páez, fue disuelta cuando este fue derrocado en el golpe de Estado dirigido por el general Alberto Enríquez Gallo.

    1938 – Quito

    Convocada por Alberto Enríquez, la Asamblea Constituyente promulgó la nueva Constitución y eligió como presidente a Aurelio Mosquera Narváez. Sin embargo, nunca entró en vigencia, pues fue derogada por Narváez.

    1945 – Quito

    Redacta una Constitución producto de la Revolución de Mayo que derrocó al presidente Carlos Arroyo del Río. Nombra presidente a José María Velasco Ibarra.

    1946 – Quito

    Convocada por José María Velasco Ibarra después de dar un golpe de Estado, se elabora una nueva Constitución.

    1966 – Quito

    Convocada por Clemente Yerovi. Elabora la Carta Magna y elige presidente a Otto Arosemena Gómez.

    1978 – Quito

    Convocada por Gobierno Militar. Elabora la Carta Magna y permite la elección como Presidente de Jaime Roldós Aguilera. Fue aprobada mediante referendo y permitió al Estado ecuatoriano el retorno al ejercicio democrático de poderes.

    1997-1998 – Ambato, Quito, Sangolquí y Riobamba

    Se instaló como Asamblea Constitucional, pero luego se autodenominó Constituyente. Redactó una nueva Constitución y legalizó el gobierno de Fabián Alarcón.

    2007-2008 – Montecristi

    Convocada por Rafael Correa. Se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y respaldada por una consulta popular y aprobada en referéndum en 2008.

    ecuavisa.com
    Temas
    constitución
    reforma de Ley
    reformas a la Cosntitución
    asamblea constituyente
    Daniel Noboa
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas