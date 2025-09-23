La Constitución de Montecristi lleva 29 reformas y el presidente Noboa ahora quiere cambiarla

Desde el retorno a la democracia, Ecuador ha tenido tres constituciones: la de 1978, la de 1998 y la de 2008. A esta última, que el correísmo la impulsó diciendo que duraría 300 años, en los 17 que tiene de vigencia, se han introducido 29 reformas a varios de sus artículos, sin mencionar otros cambios a sus disposiciones transitorias y generales que se derivan de las primeras. Ahora, el presidente Daniel Noboa quiere dar de baja a esa carta política convocando a una asamblea constituyente, mediante consulta popular, el 16 de noviembre de 2025. De momento, se espera que la Corte Constitucional autorice este procedimiento. La carta política de Montecristi, aprobada en 2008 como la Constitución vigente del Ecuador, ha experimentado un total de 29 reformas en diferentes ámbitos. De estas, 12 corresponden a materia institucional, cinco a temas de seguridad, nueve a asuntos políticos, dos a cuestiones económicas y una relacionada con el ámbito ambiental. LEA: Daniel Noboa convoca Asamblea Constituyente mediante consulta popular, sin enviar la pregunta a la Corte Constitucional Aunque una parte importante de estos cambios se aprobó mediante los procedimientos legislativos ordinarios como ocurrió en 2015, cuando se incorporó la figura de la reelección indefinida, también han tenido un peso decisivo las consultas populares, que han permitido introducir reformas de mayor alcance. En este sentido, se destacan tres procesos que marcaron hitos en la vida política del país: la consulta de 2011, impulsada por Rafael Correa; la de 2018, convocada por Lenín Moreno; y la de 2024, promovida durante el gobierno de Daniel Noboa.

Reformas a la Constitución de Montecristi de 2008

En la consulta popular de 2011 de Rafael Correa Art. 77: reglas de prisión preventiva y medidas alternativas. Art. 179: cambios en la integración del Consejo de la Judicatura. Art. 180: requisitos de los vocales del Consejo de la Judicatura. Art. 181: modificaciones de las funciones del Consejo de la Judicatura. Art. 312: prohibiciones de propiedad cruzada entre bancos y medios de comunicación. En las enmiendas parlamentarias de 2015 de Rafael Correa Art. 104: Consulta popular para gobierno autónomos descentralizados. Art. 114: Reelección indefinida para todas las autoridades Art. 142: Edad para ser candidato presidencial a los 30 años Art. 144: Reelección indefinida para presidente de la República Art. 158: Apoyo complementario FF. AA. a la seguridad interna Art. 211 y 212: Cambios a la Contraloría Art. 229 y 326: Sobre la condición del servidor público Art. 261: Competencia estatal exclusiva en infraestructura escolar Art. 370: Garantía al pago de pensiones Policía y FF. AA. Art. 384: Comunicación como servicio público En la consulta popular de Lenín Moreno de 2018 Art. 46: imprescriptibilidades de delitos sexuales contra menores. Art. 112: partidos no pueden postular candidatos al CPCCS. Art. 114: solo una reelección para cargos de elección popular. Art. 144: presidentes solo puede reelegirse una vez. Art. 205: duraciones de funciones en entidades de control, y CPCCS con cuatro años. Art. 207: miembros del CPCCS elegidos por voto popular. Art. 233: delitos de corrupción imprescriptibles e inhabilitan para cargos. Art. 407: prohibiciones de minería metálica en áreas protegidas y urbanas. Consulta Popular de 2024 con Daniel Noboa Art. 79: Se permite la extradición de ecuatorianos en determinados delitos. Art. 86: Creaciones de jueces especializados en materia constitucional. Art. 158: Fuerzas Armadas apoyan a Policía en crimen organizado y crisis carcelaria.

Ecuador tiene experiencia en procesos constituyentes recientes. Tras la destitución del presidente Abdalá Bucaram, en 1997 se convocó a una Asamblea Constituyente bajo el interinato de Fabián Alarcón. El órgano, con 70 asambleístas, sesionó entre diciembre de 1997 y junio de 1998, aprobando la carta política que tuvo vigencia por 10 años. Luego, el entonces presidente Rafael Correa impulsó la Asamblea de Montecristi, integrada por 130 miembros, que no solo elaboró la actual Carta Magna, sino que también asumió facultades legislativas al disolver al Congreso Nacional.

Principales Constituciones en la Historia del Ecuador