Ecuador
23 sep 2025 , 10:40

Daniel Noboa: "Antes de que a mí me quieran hacer retroceder, yo prefiero morir"

En un evento en Latacunga, el presidente de la República criticó a sus opositores políticos, a quienes calificó de "conchudos".

   
  • Daniel Noboa: Antes de que a mí me quieran hacer retroceder, yo prefiero morir
    Imagen de este 22 de septiembre de 2025 del presidente Daniel Noboa. ( Flickr Presidencia )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

El jefe de Estado, Daniel Noboa, fustigó este martes 23 de septiembre a sus opositores políticos, a quienes calificó de "conchudos" por supuestamente impedir que se lleve a cabo la consulta popular y referéndum de iniciativa del Ejecutivo, en la que, entre otros temas, se sometería a votación la posibilidad de instalar una nueva Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

"Somos incómodos para los grupos políticos. Ahora ni siquiera quieren una consulta popular (...) porque ellos se juran más inteligentes que todo el mundo. Ellos saben que el pueblo va a rechazar el abuso de una clase política que nunca pudo darles resultados", dijo el mandatario en un evento en la parroquia Belisario Quevedo, de Latacunga, ciudad que es sede temporal de la Presidencia de la República.

Lea también: Asamblea Constituyente: se puede cambiar el diseño institucional, pero también replantear los derechos

En la ceremonia se entregó créditos a agricultores y emprendedores. De acuerdo a Noboa, esos fondos se consiguieron tras la eliminación del subsidio del diésel, que empezó a regir en Ecuador el sábado 13 de septiembre y que derivó en el alza de un dólar por cada galón de este combustible, pasando de USD 1,80 a USD 2,80 de un día a otro.

Esa decisión ha derivado en manifestaciones en contra de Noboa y su Administración.

"Nosotros no retrocedemos, como ocurrió en el 2019 o el 2022. Nosotros tenemos que mostrar firmeza y corazón con las personas que verdaderamente lo necesitan. Retroceder significa no poder darles esto a ustedes", dijo el mandatario.

"Antes de que a mí me quieran hacer retroceder, yo prefiero morir", enfatizó.

Noboa destacó que este lunes hubo una marcha en Latacunga en apoyo a su Administración. Dijo que unas 5 000 personas marcharon hacia la sede del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

Revise además: Daniel Noboa convoca Asamblea Constituyente mediante consulta popular, sin enviar la pregunta a la Corte Constitucional

Temas
protestas
Daniel Noboa
Latacunga
Noticias
Recomendadas