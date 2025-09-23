Daniel Noboa: "Antes de que a mí me quieran hacer retroceder, yo prefiero morir"

El jefe de Estado, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-paro-nacional-niega-retroceder-milimetro-BF10154885 target=_blank>Daniel Noboa</a></b>, fustigó este martes 23 de septiembre a sus opositores políticos, a quienes calificó de <b>conchudos</b> por supuestamente impedir que se lleve a cabo la <b>consulta popular</b> y<b> </b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/asamblea-constituyente-ecuador-limites-OF10154813 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/daniel-noboa-asamblea-constituyente-consulta-popular-AE10142626 target=_blank></a></b>