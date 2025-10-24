Política
La Comisión de Seguridad Integral será la única que fiscalizará los hechos del paro nacional

Lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa con cinco votos. La decisión fue tomada porque otra mesa legislativa también comenzó un proceso de investigación.

   
Los hechos relacionados con el paro nacional de este año, y que se concentró principalmente en Imbabura, serán fiscalizados y analizados por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Así lo resolvió hoy, 24 de octubre de 2025, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional.

Ocurrió con cinco votos a favor. Esta mesa legislativa inició, el lunes 29 de septiembre, la fiscalización sobre los hechos ocurridos durante las movilizaciones que comenzaron el 22 de septiembre. Esta decisión se tomó en consideración que la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes también ha iniciado un proceso de fiscalización y convocado al Defensor del Pueblo, el 22 de octubre.

Ninguna otra comisión podrá intervenir

Existe una resolución vigente que dispone que la comisión presidida por la asambleísta Inés Alarcón es la única competente para hacer la fiscalización y el control político sobre los hechos relacionados con las movilizaciones iniciadas en septiembre de 2025.

Ninguna otra comisión podrá intervenir en dicho proceso ni requerir la comparecencia de autoridades o servidores públicos sobre esta materia.

La legisladora Mónica Salazar presentó una moción para que la Comisión de Seguridad Integral continúe con el proceso de fiscalización, que la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se abstenga de realizar acciones de control sobre el mismo tema; y que la Secretaría General notifique lo dispuesto a ambas comisiones. Esta fue aprobada por los miembros presentes en la sesión.

