La Comisión de Seguridad Integral será la única que fiscalizará los hechos del paro nacional

Los hechos relacionados con el paro nacional de este año, y que se concentró principalmente en Imbabura, serán fiscalizados y analizados por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Así lo resolvió hoy, 24 de octubre de 2025, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional.

Ocurrió con cinco votos a favor. Esta mesa legislativa inició, el lunes 29 de septiembre, la fiscalización sobre los hechos ocurridos durante las movilizaciones que comenzaron el 22 de septiembre. Esta decisión se tomó en consideración que la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes también ha iniciado un proceso de fiscalización y convocado al Defensor del Pueblo, el 22 de octubre.

