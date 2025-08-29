Política
29 ago 2025 , 14:57

El juicio político en contra de Gonzalo Albán, del Consejo de Participación, entra en fase final

El plazo para cumplir con esta fase del proceso concluirá el próximo martes 2 de septiembre. Para la aprobación del informe se mantiene como fecha límite el 7 de septiembre.

   
    La sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político del Órgano Legislativo. ( Flickr de la Asamblea Nacional / Ecuavisa )
El cronograma para la presentación de pruebas de cargo y descargo, en la sustanciación del juicio político en contra de Gonzalo Albán Molestina, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpcccs), se dio a conocer en la Comisión de Fiscalización y Control Político del Órgano Legislativo, este viernes 29 de agosto de 2025.

El plazo para cumplir con esta fase del proceso concluirá el próximo martes 2 de septiembre. Para la aprobación del informe se mantiene como fecha límite el 7 de septiembre.

El proponente del juicio, asambleísta Keevin Gallardo, presentó cuatro pruebas documentales para sustentar el incumplimiento de funciones por parte Albán. Se trata de oficios que tienen su origen en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La contestación de Albán

En su contestación, Albán Molestina presentó 10 elementos probatorios, ocho de ellos de orden documental y dos de carácter testimonial, pues solicita convocar a un abogado experto en Derecho Parlamentario y un especialista en Derecho Constitucional.

La mesa legislativa, con seis votos afirmativos, resolvió incorporar al expediente la prueba nueva presentada por Gallardo, el cual consiste en documentos emitidos por el TCE, el 14 de agosto de 2025, es decir, con posterioridad al planteamiento del proceso político.

