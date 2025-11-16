Política
16 nov 2025 , 18:26

Argentina, Perú y Panamá felicitan a Ecuador por la captura de alias Pipo, máximo cabecilla de Los Lobos

El presidente argentino Javier Milei felicitó al gobierno de Daniel Noboa por la captura de alias Pipo, quien fue arrestado en Málaga, España con una identidad falsa.

   
    Fotos de alias Pipo mientras se cambiaba de apariencia para usar identidades falsas.( Ministerio del Interior )
Argentina, Perú y Panamá expresaron este domingo su reconocimiento a Ecuador por la captura de Wilmer Chavarría, alias Pipo, máximo cabecilla del grupo terrorista Los Lobos. El delincuente falsificó su muerte durante la pandemia del COVID-19 y se encontraba con una identidad falsa en la ciudad española de Málaga.

El presidente argentino Javier Milei escribió en su cuenta de X: "Felicitaciones Daniel Noboa por la captura del líder de Los Lobos en España", mientras citaba una publicación de su canciller, Pablo Quirno, quien señaló que desde hace un mes incluyeron a Los Lobos en su Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo y su Financiamiento.

Por su parte, la Cancillería de Perú felicitó tanto a Ecuador y España por esta detención. El Gobierno peruano reafirmó su compromiso de colaboración con los países de la región en la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional.

El Gobierno de Panamá envió su firme respaldo a Ecuador por su "lucha decidida contra el crimen organizado" por esta captura.

La Cancillería panameña destacó que "reconoce y valora el esfuerzo coordinado entre las autoridades ecuatorianas y españolas, cuyo trabajo conjunto demuestra la importancia de la cooperación internacional para enfrentar redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales".

John Reimberg, ministro del Interior, detalló que "Chavarría es responsable de al menos 400 muertes". Desde España, de acuerdo al ministro, Pipo "dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al Cartel Nueva Generación Ecuador y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos".

