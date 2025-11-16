Referéndum y consulta popular 2025 | 163 detenidos por boletas y 587 citados por incumplir la Ley Seca

Los ecuatorianos ejercen su derecho al voto en esta jornada de Referéndum y Consulta Popular, y hasta las 12.30, la Policía Nacional reportó la detención de 163 personas por boletas.

La institución precisó que 95 tenían órdenes de captura por diversos delitos, mientras que los 68 restantes fueron aprehendidos por boletas de apremio, es decir, por registrar deudas en el sistema de pensiones alimenticias.

Además, la Policía Nacional confirmó que 587 personas han sido citadas por incumplir la ley seca, 582 de ellas por expedición y consumo de bebidas alcohólicas; y cinco por personas que se presentaron a los recintos electorales en estado de embriaguez.

Renato Cevallos, Coordinador Electoral de la Policía Nacional, informó que hubo un reporte de disparos cerca de un recinto electoral en San Lorenzo, Esmeraldas.

Recordó que en la ciudad de Muisne, también en Esmeraldas, hay una persona detenida por fraude electoral. Pretendía ingresar a las juntas receptoras del voto con cinco papeletas falsas.