16 nov 2025 , 17:50

La Policía abatió a un hombre que disparó contra agentes en Quevedo

Dos individuos armados que se movilizaban en una motocicleta atacaron a policías. Uno de ellos falleció en el enfrentamiento, mientras el otro huyó.

   
    Imagen de la Policía Nacional en Quevedo, Los Ríos, tras abatir un delincuente.( Policía Nacional )
La Policía Nacional abatió a un hombre armado tras un enfrentamiento en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos.

La institución comunicó este hecho durante este domingo 16 de noviembre. Agentes identificaron a dos individuos armados que se movilizaban en una motocicleta.

Los antisociales hirieron a un ciudadano y abrieron fuego contra el personal policial.

Mediante el uso legítimo de la fuerza, los agentes abatieron a uno de los implicados, mientras que el otro huyó del lugar.

John Reimberg, ministro del Interior, señaló que más de 100 delincuentes han sido abatidos en lo que va del 2025 en distintas zonas de Ecuador. "Esa es la línea que Policía tiene que seguir para defender a los ecuatorianos", dijo Reimberg.

La Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 30 en Guayaquil y Durán, reportándose más de 40 detenidos.

