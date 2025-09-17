Álvarez enfrentará audiencia en el TCE por un mensaje en X durante la campaña de 2025

El <b>Tribunal Contencioso Electoral</b> (TCE) reinstalará a las 10:30 de este jueves 18 de septiembre la audiencia para evaluar la denuncia por presunta infracción electoral grave contra el alcalde de <b>Guaya</b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/aquiles-alvarez-prision-preventiva-caso-triple-a-GD10131304 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/aquiles-alvarez-dano-vehiculo-hueco-mapasingue-AB10005423 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/denuncias-alcalde-cuenca-prefecto-azuay-admitidas-tramite-tribunal-contencioso-electoral-AI9785299 target=_blank></a></b> <b></b>