Álvarez enfrentará audiencia en el TCE por un mensaje en X durante la campaña de 2025

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) reinstalará a las 10:30 de este jueves 18 de septiembre la audiencia para evaluar la denuncia por presunta infracción electoral grave contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

La demanda fue presentada por el exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Juan Esteban Guarderas, a raíz de un mensaje publicado por Álvarez en la red social X.

"Mañana llenen la 9... reviéntenla, así como deben reventar el domingo al que sabemos", escribió el funcionario la madrugada del 10 de abril de 2025. Ese mismo día, la entonces candidata de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, cerró su campaña en el Puerto Principal, previo al balotaje del domingo 13 de abril frente a Daniel Noboa.

Para Guarderas, ese mensaje constituyó una infracción electoral grave, pues considera que implicaba una inducción al voto a favor de González, pese a que Álvarez ejercía un cargo público.

El exvocal también ha presentado denuncias similares contra el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, y contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Al primero lo acusó de apoyar la campaña de González, mientras que al segundo lo señaló de promocionar la candidatura de Yaku Pérez en las elecciones de agosto de 2023, cuando ya era alcalde.

En el caso de Lloret, la audiencia concluyó el pasado 10 de septiembre. Una semana después, este 17 de septiembre, el prefecto declaró a los medios que esperaba un fallo pronto y pidió que los jueces actúen "libres de presiones".

Respecto al proceso contra Zamora, la audiencia aún no ha sido instalada.

Guarderas fundamenta sus denuncias en el numeral 3 del artículo 278 del Código de la Democracia, que prohíbe a los servidores públicos en funciones promocionar candidatos. La norma contempla sanciones que van desde multas de entre 5 170 y 9 400 dólares hasta la destitución del cargo.