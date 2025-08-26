Guayaquil
Aquiles Álvarez dice que asumirá reparación de auto dañado por bache en Guayaquil

Un ciudadano reclamó al alcalde Aquiles Álvarez porque su carro cayó a un hueco en una vía de Mapasingue Este. La autoridad contestó al mensaje del conductor

   
    Imagen de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y la foto de un vehículo siniestrado en la ciudad.( Collage )
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, se ofreció a pagar los daños que experimentó un vehículo al caer en un hueco de una calle del sector de Mapasingue Este, en el norte de la ciudad.

El ciudadano reclamó en redes sociales que el siniestro ocurrió porque el agujero del pavimento no estaba señalizado. "Caí en un gran hueco producto de una obra inconclusa no señalizada, lo que afectó la salud de mi madre y daños a mi vehículo, ¿quién se hace responsable?", escribió Adrián Santana.

El conductor explicó en su publicación, que tiene más de 250 000 visualizaciones en la red social X, que hasta el lunes 25 de agosto pagó USD 180 en atenciones médicas para su madre, grúa, y movilización.

La autoridad municipal respondió que pagaría por los daños, pero también dijo que se debe revisar cámaras para ver la velocidad de la persona que iba manejando.

Imagen de la respuesta de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, a un ciudadano.
Imagen de la respuesta de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, a un ciudadano. ( Captura de pantalla )

Sin embargo, Santana volvió a referirse al tema este martes 26 de agosto y aseveró que el alcalde no se ha comunicado con él para hacer el pago. "Espero que el señor alcalde cumpla su palabra", subrayó.

