Aquiles Álvarez dice que asumirá reparación de auto dañado por bache en Guayaquil

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/aquiles-alvarez-suspension-app-vipa-multas-transito-AA9983662 target=_blank>Aquiles Álvarez</a></b>, alcalde de <b>Guayaquil</b>,<b> se ofreció a pagar los daños que experimentó un vehículo</b> al caer en un hueco de una calle del sector de <b>Mapasingue Este</b>, en el norte de la ciudad. El ciudadano<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/aquiles-alvarez-bloqueo-sercop-licitacion-asfalto-YL9926076 target=_blank></a></b>