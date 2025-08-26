Aquiles Álvarez dice que asumirá reparación de auto dañado por bache en Guayaquil

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, se ofreció a pagar los daños que experimentó un vehículo al caer en un hueco de una calle del sector de Mapasingue Este, en el norte de la ciudad.

El ciudadano reclamó en redes sociales que el siniestro ocurrió porque el agujero del pavimento no estaba señalizado. "Caí en un gran hueco producto de una obra inconclusa no señalizada, lo que afectó la salud de mi madre y daños a mi vehículo, ¿quién se hace responsable?", escribió Adrián Santana.

El conductor explicó en su publicación, que tiene más de 250 000 visualizaciones en la red social X, que hasta el lunes 25 de agosto pagó USD 180 en atenciones médicas para su madre, grúa, y movilización.

La autoridad municipal respondió que pagaría por los daños, pero también dijo que se debe revisar cámaras para ver la velocidad de la persona que iba manejando.