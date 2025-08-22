Guayaquil
Aquiles Álvarez sobre la suspensión de la app VIPA: "venían las multas de forma abrumadora"

El alcalde de Guayaquil relató que registraron casos en el que vecinos no se llevaban bien y lograban que se registren múltiples multas con sus grabaciones en la app VIPA.

   
    Imagen de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en la sesión del Concejo Municipal del 21 de agosto del 2025.( Alcaldía de Guayaquil )
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, ofreció más detalles sobre la suspensión de la aplicación VIPA, en su intervención de la sesión del Concejo Municipal realizada ayer jueves 21 de agosto.

La autoridad municipal aseveró que se trataba de un buen proyecto, pero que se "desbandó". Como ejemplo, dijo que detectaron casos de vecinos que no se llevaban bien y que lograron que se registren múltiples multas con sus grabaciones.

"Le tomaba la foto todos los días al carro del vecino y venían las multas de forma abrumadora. Entonces, suspendimos la app por haberse desbordado con la comunidad", expresó.

Si bien estos reportes debían ser validados por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), Álvarez explicó que había un desborde en el filtro de análisis.

"Hoy todas las las impugnaciones que están en la ATM van a ser analizadas (...) esas impugnaciones van a ser totalmente validadas", acotó.

El alcalde manifestó que ha pedido que la ATM "busque la forma como sea" para terminar el contrato con VIPA.

La ordenanza que permitió la operación de este aplicativo se aprobó en dos debates el pasado febrero de 2024.

Así puedes impugnar las multas

Tras la suspensión de la aplicación, la ATM ha recordado en redes sociales cómo es el procedimiento para impugnar sus multas:

  • Ingresar a www.atm.gob.ec
  • Iniciar sesión con tu usuario y contraseña
  • Ir a la barra de servicios en línea; seleccionar el botón de impugnaciones.
  • Detallar una breve descripción de los hechos
  • Adjuntar un formato PDF con una copia de tu cédula y matrícula
  • Adjuntar pruebas en formato PDF, ya sean escritos o fotos

    • Vía correo electrónico se notificará el número de expediente y detalle de la impugnación.

