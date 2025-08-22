Guayaquil: Un peatón muere atropellado en la avenida Narcisa de Jesús

Este hecho ocurrió a pocos metros de un paso peatonal , incluso donde hay rejas en el parterre para evitar que personas crucen por la vía. El sargento Luis Bajaña, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, indicó que fue imprudencia del peatón .

Una persona falleció tras ser atropellada en la avenida Narcisa de Jesús , norte de la urbe. El siniestro de tránsito ocurrió la tarde de ayer y de acuerdo a información preliminar, la víctima intentaba cruzar la calle, a la altura de la ciudadela Los Vergeles, cuando fue impactada por un vehículo.

“Hay personas que no respetan lo que es el paso peatonal, ya que es muy importante para ellos, porque así evitamos esa desgracia que ha pasado, ya que deja a una familia o niños en orfandad. Se hace un llamado a los conductores que transiten por esta vía manejen de manera más prudente”, indicó Bajaña.

De acuerdo a testigos, el vehículo implicado en el siniestro se fugó. Agentes de la ATM cerraron un carril y un vehículo de Medicina Legal llegó para realizar el levantamiento del cadáver.

El equipo de Televistazo constató que, luego del siniestro, más usuarios no hicieron uso del paso peatonal y cruzaron por la calle.