Guayaquil
21 ago 2025 , 11:37

La aplicación VIPA, usada para reportar infracciones viales en Guayaquil, fue suspendida por Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, dijo que el contrato con la app VIPA será terminado y que está suspendida, por lo que no se podrán más multas mediante esos reportes.

   
  • La aplicación VIPA, usada para reportar infracciones viales en Guayaquil, fue suspendida por Aquiles Álvarez
    Foto de una agente de tránsito promocionando la descarga de la aplicación VIPA, para que los ciudadanos puedan reportar infracciones.( ATM Guayaquil )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

El alcalde Aquiles Álvarez suspendió el funcionamiento de la aplicación móvil VIPA en Guayaquil, usada para reportar infracciones viales.

La decisión fue tomada después de recibir múltiples observaciones de la ciudadanía. La autoridad señaló en su cuenta de X que el contrato con el aplicativo será terminado.

Le puede interesar: Estos son los 1 054 vehículos que la ATM rematará en Guayaquil el 28 de agosto

Como parte de esta decisión, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) iniciará un proceso de análisis y revisión integral para evaluar los procedimientos asociados a la aplicación.

"Esta medida busca evitar posibles inconvenientesderivados de un uso inadecuado o no previsto de la herramienta, que podrían afectar la calidad del servicio y la transparencia de los procesos", señalaron.

Mediante la app, cuyo uso estaba vigente en Guayaquil desde noviembre de 2024, se podían reportar las siguientes infracciones solo mediante videos en tiempo real que duren hasta 30 segundos:

  • El estacionamiento en doble fila
  • La ocupación de espacios reservados para personas con discapacidad
  • La invasión del carril exclusivo de la Metrovía
  • La obstrucción de intersecciones,
  • Si un bus deja o recoge pasajeros en sitios no permitidos,
  • Si un motociclista no usa casco

    • Lea también: Así será el remate de motos y autos retenidos en Guayaquil

    La ATM promocionó la descarga de esta aplicación para que los ciudadanos puedan reportar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad vial.

    Desde la institución se indicaba que cada reporte debía pasar por un proceso de validación de tres filtros en un centro de monitoreo. Si esto ocurriía y concluía en una sanción, se notificaba el hecho al correo electrónico del infractor.

    Temas
    ATM Guayaquil
    aplicación
    Agencia de Tránsito y Movilidad
    VIPA
    Guayaquil
    Noticias
    Recomendadas