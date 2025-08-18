Guayaquil
18 ago 2025 , 15:14

Así será el remate de motos y autos retenidos en Guayaquil

Las motos están avaluadas entre 60 y 180 dólares. Los autos van desde los USD 500. Los interesados deberán presentar sus ofertas en sobre cerrado el 28 de agosto.

   
  • Así será el remate de motos y autos retenidos en Guayaquil
    Los interesados podrán verificar el estado de las motos y los carros en los CRV de la Vía a la Costa y la Vía a Daule, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 13:00.( ATM )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

Un total de 1 040 motocicletas, 12 autos y dos camionetas serán rematados el próximo 28 de agosto de 2025 en el Centro de Retención Vehicular (CRV) de la Vía a la Costa, junto a la estación de peaje de Chongón, en Guayaquil. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) difundió los lineamientos del proceso, que se realizará bajo la modalidad de ofertas en sobre cerrado, tomando como base los avalúos de cada vehículo.

Los precios base varían según el tipo de automotor. En el caso de las motocicletas, los valores parten desde USD 60 y pueden llegar hasta USD 180. Los autos tienen avalúos que oscilan entre USD 500 y 4 000, mientras que las dos camionetas disponibles se ofertarán en 900 y 7 800 dólares. El estado de los vehículos se califica en "regular" y "malo".

Lea también: Más de 66 000 multas se han generado en Guayaquil por denuncias mediante VIPA

La ATM informó que la lista completa de los vehículos está disponible en su sitio web oficial. Además, los interesados podrán verificar el estado de las motos y los carros en los CRV de la Vía a la Costa y la Vía a Daule, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 13:00.

  • Captura de pantalla.
    Captura de pantalla. ( ATM )
  • Captura de pantalla.
    Captura de pantalla. ( ATM )

El 28 de agosto, el remate iniciará con la presentación de las ofertas entre las 08:30 a 11:00. Los sobres deben incluir el formulario de presentación de ofertas (disponible en la página web) y el 10 % del valor que se pagará por el carro o la moto. Ese monto podrá ser en efectivo o cheque. Los sobres comenzarán a abrirse al mediodía.

La ATM señala que los interesados podrán presentar su oferta por uno o más bienes.

Revise además: La ATM inspeccionó los vehículos de sus agentes en Guayaquil

Finalmente, la institución indica que el postor adjudicatario será el responsable de los gastos no cancelados por garaje, multas y otros impuestos pendientes, así como los valores que se genere por la transferencia de dominio y traslado del vehículo.

Temas
ATM
remate carros
Guayaquil
vía a la Costa
Chongón
Noticias
Recomendadas