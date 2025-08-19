Estos son los 1 054 vehículos que la ATM rematará en Guayaquil el 28 de agosto

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil llevará a cabo el próximo 28 de agosto el remate de 1 054 vehículos que han sido abandonados por más de un año en los centros de retención vehicular ubicados en Vía a la Costa y la Vía a Daule.

Los carros y motos fueron llevados a estos canchones por diversas infracciones de tránsito, como la circulación de dos hombres en moto, falta de matriculación al día y circular sin documentos habilitantes.

Inicialmente este proceso preveía la subastación de 2 085 vehículos, pero los propietarios de 1 029 de esos transportes pudieron retirarlos del 7 al 21 de julio, después de cancelar los valores pendientes como matrícula, multas, tasas de garaje, entre otros.

Ahora, la ciudadanía podrá presentar ofertas para las 1 040 motocicletas, 12 autos y dos camionetas disponibles, con los siguientes precios: