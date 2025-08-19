Estos son los 1 054 vehículos que la ATM rematará en Guayaquil el 28 de agosto

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil llevará a cabo el próximo 28 de agosto<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/remate-autos-motos-atm-guayaquil-KN9953905 target=_blank> el remate de 1 054 vehículos </a></b> que han sido abandonados por más de un año <b>en los centros de retención</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/15-heridos-choque-buses-urbanos-guayaquil-DD9959050 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>