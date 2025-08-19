Guayaquil
19 ago 2025 , 11:55

Estos son los 1 054 vehículos que la ATM rematará en Guayaquil el 28 de agosto

1040 motocicletas, 12 autos y dos camionetas serán rematadas por la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil el 28 de agosto. Puedes ver los vehículos en los dos centros de retención vehicular de lunes a viernes.

   
  Estos son los 1 054 vehículos que la ATM rematará en Guayaquil el 28 de agosto
    Imagen de motos disponibles en uno de los centros de retención vehicular de Guayaquil.( Agencia de Tránsito y Movilidad )
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil llevará a cabo el próximo 28 de agosto el remate de 1 054 vehículos que han sido abandonados por más de un año en los centros de retención vehicular ubicados en Vía a la Costa y la Vía a Daule.

Los carros y motos fueron llevados a estos canchones por diversas infracciones de tránsito, como la circulación de dos hombres en moto, falta de matriculación al día y circular sin documentos habilitantes.

Inicialmente este proceso preveía la subastación de 2 085 vehículos, pero los propietarios de 1 029 de esos transportes pudieron retirarlos del 7 al 21 de julio, después de cancelar los valores pendientes como matrícula, multas, tasas de garaje, entre otros.

Ahora, la ciudadanía podrá presentar ofertas para las 1 040 motocicletas, 12 autos y dos camionetas disponibles, con los siguientes precios:

Solo una motocicleta se oferta a USD 60, al encontrarse en mal estado. El valor más elevado para una moto es de USD 180, las cuales están en estado regular.

Una camioneta de de 1996 se oferta a USD 500, mientras que otra, de 2008, está disponible desde las USD 7 800, que es la más cara del listado. Los valores de los 12 autos disponibles están entre USD 500 y USD 4 000.

Para ver el detalle de los vehículos, y conocer en qué centro de retención vehicular, puede revisar el listado subido por la ATM en su página web: atm.gob.ec. También puede revisarlo en este enlace.

Para acceder al listado de los vehículos, debe acudir al portal de la ATM y dar clic en Información, luego en Remate de Vehículos y por último en Listado de Vehículos.
Para acceder al listado de los vehículos, debe acudir al portal de la ATM y dar clic en Información, luego en Remate de Vehículos y por último en Listado de Vehículos. ( Captura de pantalla )

El 28 de agosto, el remate iniciará con la presentación de las ofertas entre las 08:30 a 11:00.

Los sobres deben incluir el formulario de presentación de ofertas, que está disponible en la página web (también hábil en este link) y el 10 % del valor que se pagará por el carro o la moto.

Ese monto podrá ser en efectivo o cheque. Los sobres comenzarán a abrirse al mediodía. La ATM señala que los interesados podrán presentar su oferta por uno o más bienes.

Los interesados pueden verificar el estado de los vehículos en los Centros de Retención Vehicular, ubicados en la Vía a la Costa Km. 24 (junto al peaje de Chongón) y Vía a Daule Km. 8,5 en la avenida 42 N-O y Dr. Honorato Vásquez, atrás de Toyocosta, de lunes a viernes en horario de 08:30-13:00.

