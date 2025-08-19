Samborondón: Hombre derribó la puerta de una urbanización y casi arrolla a un guardia

El conductor de un auto derribó una de las puertas de ingreso de una etapa de la urbanización Ciudad Celeste, de Samborondón, la noche del lunes 18 de agosto.

En un video que captó el hecho también se observa que un guardia de seguridad cayó tras el desprendimiento de la reja.

Le puede interesar: En Ecuador, el 20 % de los fallecidos en siniestros de tránsito corresponde a peatones

El incidente ocurrió cerca de las 19:00. Los habitantes reportaron la novedad al ECU 911 y luego llegaron los agentes de tránsito, los bomberos y los policías.

Asimismo, los paramédicos arribaron para atender a una mujer que resultó afectada durante el hecho.

Lea también: Así será el remate de motos y autos retenidos en Guayaquil

Mientras eso ocurría, los uniformados retuvieron al conductor involucrado. Media hora después se retiraron los agentes de tránsito, pero no se llevaron el vehículo, tampoco confirmaron si le realizaron una prueba de alcotest al chofer.

A eso de las 22:00, los policías trasladaron al detenido a la Fiscalía.