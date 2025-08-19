15 personas resultaron heridos tras choque de dos buses urbanos en el norte de Guayaquil

Al menos 15 personas resultaron heridas tras un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/dos-personas-fallecieron-siniestros-transito-guayaquil-DH9832005 target=_blank>siniestro de tránsito</a></b> entre dos buses, en el norte de Guayaquil. El ECU-911 fue alertado a la 13:07 de la tarde del lunes 18 de agosto, de un choque en<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/remate-autos-motos-atm-guayaquil-KN9953905 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/guayaquil-oscuras-la-inseguridad-crece-en-zonas-sin-alumbrado-GK9950338 target=_blank></a></b> <b></b>