Guayaquil
19 ago 2025 , 10:27

15 personas resultaron heridos tras choque de dos buses urbanos en el norte de Guayaquil

Según información preliminar, ambos transportes públicos iban en el mismo carril. Se conoce que entre los heridos, había menores de edad.

   
Al menos 15 personas resultaron heridas tras un siniestro de tránsito entre dos buses, en el norte de Guayaquil.

El ECU-911 fue alertado a la 13:07 de la tarde del lunes 18 de agosto, de un choque en el kilometro 12 de la Vía a Daule. Según información preliminar, ambos transportes públicos iban en el mismo carril, y el de la linea 144 impactó por detrás al bus de la 132.

El agente Steven Pincay de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), informó que siguen investigando el hecho y que uno de los conductores huyó del sitio. El otro fue trasladado a la Fiscalía.

La parte frontal del bus de la línea 144 quedó muy afectada. Su parabrisas se rompió y parte de su fachada se desprendió.

El ECU-911 coordinó con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), Ministerio de Salud y Policía Nacional para atender la emergencia.

Producto del siniestro, 15 pasajeros terminaron heridos y fueron atendidos por paramédicos de Segura EP que arribaron al sitio y los estabilizaron hasta la llegada de ambulancias.

Posterior fueron trasladados a centros de salud para ser atendidos. Se conoce que entre los heridos había menores de edad.

