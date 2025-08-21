Guayaquil: interesados en remate podrán revisar autos y motos hasta el 27 de agosto

Los vehículos que serán rematados el próximo 28 de agosto en Guayaquil podrán ser revisados hasta el 27 de agosto, en horario de 08:30 a 13:00, en los Centros de Retención Vehicular de Chongón y de la Vía a Daule.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció que en esta subasta pública se ofertarán 1 040 motocicletas, 12 autos y dos camionetas.

El remate se realizará bajo la modalidad de ofertas en sobre cerrado, tomando como base los avalúos de cada vehículo. Los precios base varían según el tipo de automotor. En el caso de las motocicletas, los valores parten desde USD 60 y pueden llegar hasta USD 180. Los autos tienen avalúos que oscilan entre USD 500 y 4 000, mientras que las dos camionetas disponibles se ofertarán en 900 y 7 800 dólares. El estado de los vehículos se califica en "regular" y "malo".

La ATM informó que la lista completa de los vehículos está disponible en su sitio web oficial.

El 28 de agosto, el remate iniciará con la presentación de las ofertas entre las 08:30 a 11:00. Los sobres deben incluir el formulario de presentación de ofertas (disponible en la página web) y el 10 % del valor que se pagará por el carro o la moto. Ese monto podrá ser en efectivo o cheque. Los sobres comenzarán a abrirse al mediodía.

La ATM señala que los interesados podrán presentar su oferta por uno o más bienes.

Finalmente, la institución indica que el postor adjudicatario será el responsable de los gastos no cancelados por garaje, multas y otros impuestos pendientes, así como los valores que se genere por la transferencia de dominio y traslado del vehículo.