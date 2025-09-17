Política
17 sep 2025 , 18:36

Caso Triple A | Aquiles Álvarez dice que la Fiscalía busca que le dicten prisión preventiva

Fiscalía lo acusa de no acudir a una presentación periódica.

   
    Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, durante la reunión de alcaldes de con ministros en Carondelet.( API )
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sostiene que la Fiscalía busca que un Tribunal de Justicia le dicte prisión preventiva por el supuesto incumplimiento de una comparecencia en el caso Triple A.

En un documento que el mismo burgomaestre divulgó en su cuenta de X, consta que el fiscal del caso pide audiencia de revisión de medidas porque supuestamente Álvarez no cumplió con una presentación pactada para el 1 de septiembre en Guayaquil.

El artículo 542 del COIP dice que si una persona incumple con una medida de ese tipo, el fiscal solicitará prisión preventiva.

Aquiles Álvarez califica esta petición como "persecución", pues explicó que el 1 de septiembre viajó a Quito para mantener el encuentro con los Alcaldes de Quito y Cuenca y los ministros del Interior y Relaciones Exteriores que se efectuó el 2 de septiembre.

"Les cuento señores perseguidores que ese día viajé para asistir a la invitación de la señora canciller de la república a la cancillería en Quito por la invitación para tratar temas de seguridad nacional antes de la visita del señor Marco Rubio al Ecuador. Fue público, hasta rueda de prensa hubo. Está plenamente justificado ante el Tribunal que lleva el caso", escribió en X.

Aquiles Álvarez fue llamado a juicio por el caso Triple A, que investiga una presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles. Esto habría ocurrido cuando Aquiles no era alcalde, sino cuando era representante legal de empresas de su familia. La audiencia de juicio está prevista para enero o febrero 2026.

