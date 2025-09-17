Caso Triple A | Aquiles Álvarez dice que la Fiscalía busca que le dicten prisión preventiva

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sostiene que la Fiscalía busca que un Tribunal de Justicia le dicte prisión preventiva por el supuesto incumplimiento de una comparecencia en el caso Triple A.

En un documento que el mismo burgomaestre divulgó en su cuenta de X, consta que el fiscal del caso pide audiencia de revisión de medidas porque supuestamente Álvarez no cumplió con una presentación pactada para el 1 de septiembre en Guayaquil.

El artículo 542 del COIP dice que si una persona incumple con una medida de ese tipo, el fiscal solicitará prisión preventiva.

LEA: Caso Triple A: Aquiles Álvarez enfrentará juicio entre enero y febrero de 2026