Caso Triple A: Aquiles Álvarez enfrentará juicio entre enero y febrero de 2026

Un tribunal de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos Relacionados Con Corrupción estableció que el caso Triple A se desarrolle del 21 de enero al 1 de febrero de 2026.

   
    Imagen de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, el 6 de agosto de 2025.( Redes sociales )
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, 15 personas más y seis empresas enfrentarán la etapa de juicio del caso Triple A en 2026.

Un tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados Con Corrupción y Crimen Organizado dispuso que las audiencias de este proceso, en el que se investiga el presunto delito de distribución ilegal de combustible, se desarrollen del 21 de enero al 1 de febrero de 2026.

Le puede interesar: Caso Fragoneri | Fiscalía allana inmuebles en Guayas y El Oro por investigación ligada a Triple A

La investigación del caso Triple A inició en julio del 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables en la que se exponía un presunto comercio irregular de gasolinas, pues había discrepancias entre lo despachado por Ecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas.

Para ello, se recopilaron informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). De acuerdo a lo expuesto por Fiscalía, la red habría generado un perjuicio económico aproximado de USD 61 502 658, correspondiente a 2 277 791,80 galones de combustible (diésel y gasolina).

Revise: Caso Triple A: abogado de un procesado sufrió secuestro por tres días

Álvarez fue vinculado a esta causa porque fue el representante legal de la comercializadora de combustible Copedesa, empresa que le pertenece a su familia.

En la audiencia de vinculación se detalló que, mientras cumplió ese rol, supuestamente firmó contratos con tres estaciones de servicio que presuntamente vendieron más galones de combustible que la capacidad de almacenamiento que tenían autorizados.

Como los hechos investigados ocurrieron antes de que sea alcalde de Guayaquil, Álvarez no tuvo fuero de Corte Provincial.

