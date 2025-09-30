Aquiles Álvarez no irá a prisión; tribunal niega pedido de Fiscalía

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no irá a prisión. La justicia rechazó el pedido de la Fiscalía General del Estado (FGE), que solicitaba revisar las medidas cautelares en su contra luego de que el funcionario no se presentara ante las autoridades el pasado 1 de septiembre. Álvarez cumple medidas alternativas a la prisión preventiva en el marco del caso Triple A.

Un tribunal de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito, determinó que no hay riesgo de fuga del alcalde y que se justificó su ausencia el 1 de septiembre, pues el funcionario cumplía con una diligencia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Lea también: Caso Triple A | Aquiles Álvarez rechaza pedido de prisión preventiva: "¿Acaso yo soy Fito?"

Asimismo, el tribunal determinó que el grillete electrónico que porta Álvarez no ha dado alertas que indiquen posibles irregularidades.

Álvarez, de su lado, expresó su satisfacción por la decisión. En su cuenta en X escribió: "Seguiremos trabajando a pesar de esta burda persecución".

El alcalde, 15 personas más y seis empresas son procesados por el presunto comercio y distribución ilegal de combustible en el denominado caso Triple A. Los implicados fueron llamados a juicio, pero este podría realizarse entre enero y febrero del otro año. Solo entonces se conocerá si el alcalde será o no declarado culpable. Mientras tanto, el regidor debe cumplir medidas alternativas como prohibición de salida del país, uso de grillete electrónico y presentaciones periódicas en la FGE.

Revise además: Caso Triple A: Aquiles Álvarez enfrentará juicio entre enero y febrero de 2026

La investigación del caso Triple A inició en julio del 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables en la que se exponía un presunto comercio irregular de combustibles mediante empresas y gasolineras de propiedad de Álvarez y su familia.