Aquiles Álvarez no irá a prisión; tribunal niega pedido de Fiscalía

El alcalde de <b>Guayaquil</b>, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/caso-triple-a-fiscalia-prision-preventiva-aquiles-alvarez-GD10202949 target=_blank>Aquiles Álvarez</a></b>, no irá a prisión. La justicia rechazó el pedido de la <b>Fiscalía General del Estado</b> (FGE), que solicitaba revisar las medidas cautelares en su contra luego de<b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/caso-triple-a-aquiles-alvarez-fito-KK9297408 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/caso-triple-aquiles-alvarez-enfrentara-juicio-2026-DC10123374 target=_blank></a></b> <b></b>