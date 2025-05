Caso Triple A | Aquiles Álvarez rechaza pedido de prisión preventiva: "¿Acaso yo soy Fito?"

"No tienen por qué dictar prisión preventiva. ¿Acaso yo soy Fito? Si quieren pedir prisión preventiva es porque quieren la foto. Yo no soy Fito ni ningún delincuente", expresó durante su transmisión radial semanal.

El discurso del alcalde ahora es más conciliador. Dice que, durante la campaña por las elecciones presidenciales tanto él como funcionarios del Gobierno Nacional "cruzaron líneas rojas". "Para nosotros terminó la campaña. Para mí, hay que virar la página", sentenció.

Informó, por ejemplo, que había retirado una denuncia penal contra el ministro de Gobierno, José De la Gasca. En marzo pasado, Álvarez interpuso una querella luego que de que el ministro lo llamó "Rataquiles".

"Retiré la demanda a De la Gasca por haberme dicho lo que me dijo, el insulto que me dijo, que obviamente me dolió, y me sigue molestando. Pero (ya) terminó la campaña", expresó durante el enlace radial.

Por otra parte, el alcalde también se refirió a los resultados de las elecciones del domingo 13 de abril en las que Daniel Noboa venció a la candidata Luisa González, de la alianza política Revolución Ciudadana-RETO.

El funcionario, que llegó a la Alcaldía auspiciado por el correísmo, no ha respaldado la teoría de fraude que sostienen González y el expresidente Rafael Correa.

"¿Qué esperaban, que llamáramos a la gente a las calles a gritar fraude sin tener pruebas?", cuestionó.

Finalmente, Álvarez señaló que el Gobierno Nacional ha cancelado parte de la deuda que mantiene con el Municipio de Guayaquil, que a finales de marzo ascendía a más de 100 millones de dólares.

