Caso Triple A | Fiscalía busca prisión preventiva para Aquiles Álvarez por faltar a una citación

La defensa del alcalde de Guayaquil argumenta que el 1 de septiembre, día que se ausentó a una citación de presentación periódica, viajó a Quito.

   
    Foto de archivo de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.( API )
La Fiscalía General del Estado (FGE) pidió ante un Tribunal de Garantías Penales Especializado que dicte prisión preventiva contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, por el caso Triple A.

La solicitud se realizó durante una audiencia de revisión de medidas cautelares. La razón del Ministerio Público para esa petición es porque Álvarez no asistió a una citación de presentación periódica el pasado 1 de septiembre. La decisión del tribunal se conocerá este martes 30 de septiembre a las 17:00.

El fiscal argumentó que hubo un incumplimiento de medidas cautelares, cuestión que faculta, mediante el Código Orgánico Integral Penal, de pedir que se dicte prisión preventiva.

Sin embargo, la defensa del alcalde de Guayaquil argumenta que ese día estuvo en la ciudad de Quito para cumplir con una diligencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y que, al siguiente día, el martes 2 de septiembre, se reunió con los alcaldes de Quito y Cuenca, y los ministros de Interior y Relaciones Exteriores, por invitación del Gobierno Nacional.

Álvarez ya había enfrentado pedidos de prisión preventiva durante la formulación de cargos y la audiencia preparatoria de juicio del caso Triple A. En ambos casos, se decidió que Álvarez porte un grillete electrónico, se presente periódicamente ante la Fiscalía y tenga prohibida su salida del país.

Precisamente, previo a la audiencia, el abogado de Álvarez, Ramiro García, planteó que se derogue la medida de portar un dispositivo de vigilancia electrónica, por el cargo que ostenta.

"El señor alcalde cumple una agenda pública y su comparecencia al proceso se encuentra totalmente garantizada", indicó su abogado Ramiro García mediante un escrito.

*Actualizado a las 18:00 de este lunes 29 de septiembre con información de la fecha y hora en la que el tribunal informará su decisión.

