Caso Triple A: Un juez decidirá si Aquiles Álvarez recibe otras medidas cautelares en nueva audiencia

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, tendrá una audiencia de revisión de medidas cautelares a las 07:30 del lunes 29 de septiembre dentro del caso Triple A.

En la diligencia, la Fiscalía General del Estado pedirá que Álvarez cumpla prisión preventiva, porque no cumplió con la medida de presentación periódica ante ellos el 1 de septiembre, aunque ese día estuvo en la capital en una reunión con ministros de Gobierno y los alcaldes de Quito y Cuenca.

Por el lado de la autoridad del Puerto Principal, se solicitará al tribunal que se quite el grillete electrónico a Álvarez, que lo porta desde el 20 de julio, por el cargo que ostenta.

"El señor alcalde cumple una agenda pública y su comparecencia al proceso se encuentra totalmente garantizada", indicó su abogado Ramiro García mediante un escrito.

Si bien la audiencia estaba originalmente prevista que se desarrolle de manera presencial, el juez ponente decidió que los convocados puedan participar mediante la virtualidad, debido al paro nacional.

El juicio del caso Triple A, donde se investiga el presunto delito de distribución ilegal de combustible, está previsto que se desarrolle entre el 21 de enero al 1 de febrero de 2026.