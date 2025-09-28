Caso Triple A: Un juez decidirá si Aquiles Álvarez recibe otras medidas cautelares en nueva audiencia

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil,<b> tendrá una audiencia de revisión de medidas cautelares a las 07:30 </b>del lunes 29 de septiembre dentro del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/caso-triple-aquiles-alvarez-enfrentara-juicio-2026-DC10123374 target=_blank>caso Triple A</a></b>. En la diligencia, la Fiscalía General del<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/tce-declara-culpable-aquiles-alvarez-proselitismo-politico-elecciones-2025-GE10149096 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/alvarez-defiende-construccion-nuevo-aeropuerto-guayaquil-PC10127811 target=_blank></a></b>