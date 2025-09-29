Política
29 sep 2025 , 09:09

El Gobierno ratifica que no dialogará con manifestantes, en octavo día del paro nacional

Carolina Jaramillo, portavoz del Gobierno, manifestó que aún no conocen el paradero de los militares que fueron retenidos por comuneros en Imbabura.

   
    Foto de Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno. Fotos del 22 de septiembre de 2025.( Presidencia de la República )
El Gobierno Nacional ratificó que no dialogarán con manifestantes, mientras se desarrolla el octavo día del paro nacional, convocado por la eliminación del subsidio al diésel.

"No vamos a negociar y no vamos a retroceder porque esto significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan" dijo Carolina Jaramillo, portavoz del Ejecutivo, en una rueda de prensa este 29 de septiembre.

Jaramillo también expresó que aún no conocen el paradero de los militares que fueron retenidos por comuneros tras un enfrentamiento en Imbabura la madrugada del 28 de septiembre. Rechazó lo sucedido y lo calificó como una emboscada.

Ante ello, señaló que se realizó un convoy humanitario en horas de la noche, que sí pudo ingresar a Ibarra. Conformado por cerca de 100 vehículos militares y civiles, fue comandado por el presidente Daniel Noboa y los ministros John Reimberg y Gian Carlo Loffredo.

La funcionaria también indicó que en las próximas semanas se espera una nueva visita de Kristi Noem, secretaria de seguridad nacional de EE. UU., para definir las bases de Homeland Security.

"La visita de la secretaria de seguridad se da en el marco de la cooperación continua en temas de seguridad entre el Ecuador y los Estados Unidos", agregó.

Denuncias de cortes de servicio

Jaramillo también se refirió a que han recibido alertas de que se quiere atentar contra las tuberías de agua el servicio de agua potable en la provincia de Imbabura.

Asimismo, reconoció que hubo reportes de intermitencia en la señal de Internet, pero lo relacionó con el accionar de manifestantes.

