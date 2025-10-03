Política
03 oct 2025 , 19:35

Amnistía Internacional advierte un auge de prácticas autoritarias en Ecuador

Las protestas en el contexto del paro, debido a la eliminación del subsidio al diésel, han causado enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, quienes han reportado agresiones.

   
    Fotografía del 30 de septiembre de 2025 que muestra a policías que se enfrentan con manifestantes durante una protesta contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por el alza del diésel y en apoyo a los manifestantes indígenas de la provincia de Imbabura, en Quito (Ecuador). ( EFE )
EFE
Redacción y EFE
La organización Amnistía Internacional (AI) mostró su preocupación por el deterioro de la protección de los derechos humanos en Ecuador en el contexto del paro por la eliminación del subsidio del diésel y lo incluyó en la lista de países de la región con un auge de prácticas autoritarias, según un comunicado que compartió la organización en redes.

Las principales razones para catalogar de tal manera al país andino son el presunto uso desmedido de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes que protestan contra el presidente Daniel Noboa, las presiones del Gobierno contra la Corte Constitucional y las desapariciones forzadas presuntamente practicadas por las Fuerzas Armadas en el contexto del conflicto armado interno declarado contra el crimen organizado.

"Durante nuestra reciente visita a Ecuador, recibimos información preocupante sobre acciones impulsadas por el Ejecutivo que buscan silenciar la disidencia y favorecer la impunidad", apuntó la organización internacional.

"La represión a las protestas, los ataques a la Corte Constitucional y la insistencia en una estrategia de seguridad militarizada, pese a su demostrada ineficiencia para frenar el delito, y las graves violaciones de derechos humanos que ha traído, sitúan a Ecuador en la lista de países de la región que experimentan un preocupante auge de prácticas autoritarias", dijo al respecto Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Ecuador lleva doce días envuelto en una serie de protestas y movilizaciones lideradas por el movimiento indígena en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel decretada por Noboa, lo que hizo que el precio de este combustible pase a costar de 1,80 a más de 2,80 dólares por galón.

