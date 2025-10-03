La Comisión de Desarrollo Económico tratará el proyecto de ley de apoyo a Fuerzas Armadas

El Consejo de Administración Legislativa <b>(CAL)</b> calificó el proyecto de ley para el Fortalecimiento de las <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fuerzas-armadas target=_blank>Fuerzas Armadas</a> y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/policia-nacional target=_blank>Policía Nacional</a>, el sexto enviado al Parlamento con carácter de económico <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-proyecto-ley-urgente-fortalecimiento-policia-ffaa-NC10215899 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ley-fortalecimiento-crediticio-genera-opiniones-divididas-reformas-iess-FD10025909 target=_blank></a>