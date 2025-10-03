La Comisión de Desarrollo Económico tratará el proyecto de ley de apoyo a Fuerzas Armadas

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el sexto enviado al Parlamento con carácter de económico urgente.

La entidad decidió que sea la Comisión de Desarrollo Económico, controlada por ADN, la que trate la iniciativa del presidente Daniel Noboa, como ha sucedido en los cinco proyectos económicos urgentes anteriores.

Dicha comisión no perdió tiempo y la tarde de este viernes 3 de octubre ya avocó conocimiento. La sesión fue presidida por Diego Franco, ante la ausencia temporal de Valentina Centeno.

El proyecto de ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tiene como objetivo crear incentivos tributarios y facilitar de donaciones para la fuerza pública para fortalecer su lucha contra el crimen organizado.

La Asamblea Nacional tiene máximo 30 días para pronunciarse; caso contrario, se publicará por el ministerio de la ley.

