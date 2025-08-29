Economía
29 ago 2025 , 16:09

Ley de Fortalecimiento Crediticio: proyecto genera opiniones divididas ante reformas al IESS

El quinto proyecto económico urgente del Gobierno, que propone reformar la Ley de Seguridad Social y el BIESS, genera opiniones divididas sobre su impacto y constitucionalidad.

   
A pocas horas del envío del quinto proyecto de ley económica urgente, denominado Ley de Fortalecimiento Crediticio, ya hay opiniones a favor y en contra, sobre todo por la administración de los fondos previsionales de la seguridad social.

Las cinco hojas del proyecto ya fueron leídas por el presidente del Frente Nacional de Defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Henry Llanes, quien desde el título mira que la intención no es precisamente fortalecer al seguro, sino darle otro rumbo a los dineros de los afiliados y jubilados, asegura.

"Podría transferir esos recursos al Estado, por ejemplo, a través la de la inversión, haciendo que la gente invierta en bonos o esos sectores invierten en bonos, ¿no? Con lo cual tendría liquidez para pagar obligaciones que tiene con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional", señaló.

USD 12 000 millones recoge el IESS al año por aportes de empleadores y afiliados. Recursos que no son nada despreciables, enfatiza Llanes, para salvar la crisis financiera que tiene el Gobierno y que, según él, inconstitucionalmente los quieren manejar.

Recuerda Llanes., que el artículo 372 de la Constitución dice que ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de los fondos y reservas del seguro social. Por ello, prepara una demanda de inconstitucionalidad.

En cambio, el economista Francisco Borja Avilés, docente de la Universidad San Francisco, mira interesante que los fondos previsionales retornen a administraciones sólidas para que sean los afiliados y jubilados los que decidan dónde y cómo administrar sus fondos. Según él, la ley devuelve poder de decisión al trabajador.

"Para que sean esas personas de acuerdo a a su costo de oportunidad las que terminen tomando decisiones sobre cómo se van a terminar invirtiendo sus fondos", apuntó.

Que al BIESS le dé mayor liquidez no está mal, dice Rodrigo Ibarra, experto actuarial, pero cree que es necesario que en el debate se profundice sobre los objetivos de las operaciones financieras como la venta de cartera hipotecaria, reportes y uso de activos como garantías para obtener liquidez.

Es necesario, dice el experto, que se diga cuál será el destino de los recursos que se alcancen.

"¿Le van a exigir al BIESS que siga comprando bonos del Estado? Sería un despropósito", opinó.

El gobierno propone que las autoridades del IESS se elijan en un proceso que lo organice y pague el Consejo Nacional Electoral, y en eso, al menos parece existir un acuerdo.

