Ley de Fortalecimiento Crediticio: proyecto genera opiniones divididas ante reformas al IESS

A pocas horas del envío del quinto proyecto de ley económica urgente, denominado<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-asamblea-quinta-ley-urgente-CA10019856 target=_blank> Ley de Fortalecimiento Crediticio</a></b>, ya hay opiniones a favor y en contra, <b>sobre todo por la administración de los fondos</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/noboa-consejos-administrativos-dinero-biess-OD10024318 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/gobierno-financiamiento-28-gasto-publico-deuda-proforma-presupuestaria-MA10018444 target=_blank></a></b><b></b><b></b>