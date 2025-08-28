Política
28 ago 2025 , 18:08

Noboa envía a la Asamblea su quinto proyecto económico urgente en tres meses

Según el Gobierno, el proyecto denominado Ley de Fortalecimiento Crediticio busca hacer reformas urgentes al sistema previsional y financiero del Biess.

   
  • Noboa envía a la Asamblea su quinto proyecto económico urgente en tres meses
    Imagen del 25 de agosto de 2025. El presidente Daniel Noboa junto a las ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y de Ambiente y Energía, Inés Manzano. ( Flickr Presidencia )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

El jefe de Estado, Daniel Noboa, remitió este jueves 28 de agosto a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto denominado Ley de Fortalecimiento Crediticio. Se trata del quinto proyecto económico urgente que el Ejecutivo envía al Parlamento desde mayo de 2025, mes en que Noboa asumió por segunda vez la Presidencia.

Según el Gobierno, el proyecto busca hacer reformas urgentes al sistema previsional y financiero del Biess.

Lea también: De manera ajustada, ADN logra aprobación de la Ley de Transparencia Social

El proyecto propone cambios de fondo. Por ejemplo, que el Biess liquide fideicomisos improductivos y utilice parte de sus activos como garantía para apalancar nuevos créditos. También se plantea un rediseño en los mecanismos de elección de autoridades del IESS, con financiamiento regulado, en un intento por blindar el proceso frente a cuestionamientos recurrentes sobre politización y falta de independencia.

Las otras cuatro leyes que el Ejecutivo ha enviado al Legislativo desde mayo con el mismo carácter son: la Ley de Solidaridad, la Ley de Integridad Pública, la Ley de Inteligencia y la Ley de Transparencia Social. Las tres primeras están parcialmente suspendidas por disposición de la Corte Constitucional, mientras se revisan varias demandas de inconstitucionalidad, y la última fue aprobada el 26 de agosto por el Parlamento.

De acuerdo con la normativa vigente, cuando un proyecto es calificado como económico urgente, la Asamblea Nacional dispone de un plazo máximo de 30 días para su tratamiento y resolución.

Revise además: La UAFE podrá inmovilizar cuentas bancarias, tras ser trasladada al sistema de inteligencia

Temas
Asamblea
BIESS
Daniel Noboa
Noticias
Recomendadas