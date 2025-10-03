Paro nacional | Cinco venezolanos y tres colombianos, entre los 102 detenidos en las protestas

<b>Cinco venezolanos</b> y <b>tres colombianos</b> están entre las 102 personas que han sido detenidas en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/paro-nacional-grupo-indigena-denuncia-183-vulneraciones-de-derechos-humanos-perpetrados-por-la-fuerza-publica-EA10231151 target=_blank>Ecuador</a></b> durante las protestas lideradas por el movimiento indígena en contra de la eliminación del subsidio<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/paro-nacional-cierres-viales-decimo-segundo-dia-manifestaciones-3-octubre-ecuador-JB10229527 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b>