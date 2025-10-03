Paro nacional | Cinco venezolanos y tres colombianos, entre los 102 detenidos en las protestas

Cinco venezolanos y tres colombianos están entre las 102 personas que han sido detenidas en Ecuador durante las protestas lideradas por el movimiento indígena en contra de la eliminación del subsidio del diésel, según el último reporte emitido este viernes 3 de octubre por el Ministerio del Interior.

A los ocho extranjeros se suma un argentino que fue detenido el jueves en Imbabura, epicentro de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y que ya fue deportado a su país, de acuerdo a información de la cartera de Estado.

Lea también: En Imbabura, los manifestantes empiezan a abrir las vías para permitir el ingreso de vehículos de áreas estratégicas

De las 102 personas detenidas 93 son hombres y nueve son mujeres, once de ellos menores de edad.

El reporte del Ministerio del Interior detalla que después de ser detenidos, solo 21 personas fueron enviados a prisión preventiva, entre ellos 12 manifestantes de la ciudad de Otavalo procesados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de terrorismo.

Otras 46 personas recibieron medidas sustitutivas, 29 más obtuvieron boletas de excarcelación y cuatro detenidos están a la espera de que se realice la respectiva audiencia.

Además de los detenidos, Interior reporta que 52 policías y militares han resultado heridos durante las manifestaciones, por las que en viernes se mantienen cerradas 15 carreteras en cinco provincias.