Paro nacional | La Unorcac afirma que busca el diálogo, pero no se ha concretado por parte del Gobierno Nacional

La <b>Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac)</b> dio una rueda de prensa, este viernes 3 de octubre de 2025, para mostrar su posición en medio del <b>paro nacional</b> contra la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/paro-nacional-eliminacion-subsidios-combustibles-6-anos-DC10211301 target=_blank>elimi</a></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/paro-nacional-eliminacion-subsidios-combustibles-6-anos-DC10211301#:~:text=Ecuador%20lleva%2018%20d%C3%ADas%20de,las%20primeras%20acciones%20de%20hecho. target=_blank></a></b>