Alberto Fernández considera 'desmesurada' la decisión de Lasso de expulsar a embajador

La mañana de hoy, martes 21 de marzo de 2023, Fernández publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter con el que le dice a Lasso que "haga el esfuerzo de no mezclar este incidente producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano con el amor que a nuestros pueblos vincula".

Presidente @LassoGuillermo , reciba estas palabras con el sincero afecto de siempre. Haga el esfuerzo de no mezclar este incidente producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano con el amor que a nuestros pueblos vincula. https://t.co/OQmzguX2KZ pic.twitter.com/GMMWZ95IOP

Eso ocurre horas después de que Lasso publicara un mensaje contra su par argentino, Alberto Fernández, de ideología socialista, acusándole de priorizar su relación con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre la relación entre ambos países.

"Me apena mucho que Alberto Fernández, presidente de Argentina, haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con Rafael Correa por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador", dijo el Jefe de Estado ecuatoriano.

Ante esas aseveraciones, Fernández manifestó en el comunicado que la salida de Duarte "escapa absolutamente a la voluntad y capacidad de decidir de las autoridades diplomáticas".

A su juicio, la desmesurada reacción de Lasso de expulsar al embajador Fuks "es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo que argentinos y ecuatorianos mantendremos a pesar suyo. La gravedad y la injusticia de esa decisión demuestra que es su exceso lo que verdaderamente lastima la relación de nuestros pueblos".

Para el Primer Mandatario argentino, la situación es fácil de remediar. "Solo con que reflexione sobre lo que ha hecho y corrija el error bastará. Además, si es que me lo permite, debería buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación libre de una persona cuya captura reclamaban. Allí están los responsables. No en Argentina".