Gabriel Fuks: "Ecuador está usando esto (fuga de María de los Ángeles Duarte) como producto de su enorme debilidad"

El exdiplomático enfatiza que no es "carcelero" y que no era parte de sus funciones estar pendiente de lo que hacía Duarte.

Además niega lo asegurado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de que hubo un 'asado' el viernes por la noche en el que estuvo el papá del hijo de Duarte y su novio. Fuks dice que era la despedida de un agregado militar de la embajada que partía hacia Buenos Aires, por lo que solo estaban personas que trabajan ahí.

Sin embargo, no niega que esa pudo ser la vía de escape; es decir, que a propósito de ese evento social ella pudo salir. "No me consta, no lo sé, puede ser", dice.

También revela deficiencias en los equipos de la Policía, por ejemplo dice que él mismo vio cómo remolcaban al patrullero que estaba en los exteriores porque se había quedado sin batería.

Fuks niega también que la fuga responda a la relación de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, presidente y vicepresidenta de Argentina, respectivamente, con Rafael Correa, condenado por corrupción en el mismo caso que Duarte. "Connivencia no, se le dio un asilo político, había conversaciones para resolver el problema, incluso en un primer momento con mucha empatía entre Lasso y Fernández", asegura.