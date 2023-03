Fuga de María de los Ángeles Duarte habría sido coordinada por embajadores de Argentina en Venezuela y Ecuador

El último registro de la exministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte en la residencia del embajador de Argentina en Quito fue la noche del 10 de marzo, cuando participó de un asado con varios diplomáticos.

Después de este encuentro habría abandonado la representación diplomática, en la que permaneció por más de dos años para evitar la prisión y al parecer salió de la residencia en un vehículo diplomático, en un plan estratégicamente diseñado.

"El embajador de Argentina en Venezuela, el embajador de Venezuela en Quito y el embajador de Argentina en Quito, y obviamente con el diseño estratégico de Rafael Correa y los prófugos del correísmo se llevó a cabo esta fuga que ofende", así lo indicó Fernando Villavicencio.

Por esta razón, un grupo de diputados de Argentina, citó al canciller Cafiero, para que explique la fuga de Duarte y la participación de Venezuela.

Villavicencio además dijo que: "la señora salió en un auto diplomático de la embajada, ella no salió caminando, no salió en un auto privado, no salió a tomar la ecovía".

El martes 14 la embajada de Argentina en Venezuela informó que Duarte llegó a Caracas y que fue atendida por el embajador Óscar Laborde.

Ese día, el presidente de Argentina, Alberto Fernández llamó al mandatario Guillermo Lasso, en donde le comunicó que sus diplomáticos en Ecuador le entregaron información inconsistente sobre la salida de Duarte.

El embajador de Argentina Gabriel Fuks evito dar detalles de la fuga de Duarte al gobierno de Ecuador. "De manera altanera el embajador Fuks indicó que él no es carcelero de nadie y no tenía como función vigilar a nadie en su residencia", así lo dió a conocer Luis Vayas, vicecanciller.

Fernández además llamó al canciller Holguín para explicarle otros detalles, por ahora en reserva.

Por la inconsistencia en la información el gobierno de Argentina estaría analizando la vigencia del asilo otorgado a Duarte por razones humanitarias.