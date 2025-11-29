Política
ADN no logró los votos para rechazar el proceso de contratación de hornados del Municipio de Quito

El pedido de cambio del día obtuvo 75 votos a favor y 64 en contra.

   
Este sábado 29 de noviembre, la Asamblea Nacional no dio paso al pedido de cambio del orden del día, hecho por el asambleísta de ADN, Hernán Zapata, para rechazar el proceso de contratación pública por parte del Municipio de Quito.

Entre varias razones, Zapata señaló como principal el intento del alcalde Pabel Muñoz para adquirir 4 800 platos de hornado, valorado en USD 72 mil. El proceso, sin embargo, había generado críticas de la ciudadanía, por lo que al final fue cancelado.

Durante su discurso en el Pleno, el asambleísta señaló como “lamentable que se haya querido comprar un hornado a USD 15 cuando el máximo debería ser de USD 8”. En ese sentido, argumentó que el proceso evidenciaba falta de planificación y transparencia.

El oficialista solicitó al SERCOP nuevas investigaciones que lleguen a la Contraloría. Sin embargo, la moción no fue aprobada, pues no logró el respaldo necesario. Obtuvo 75 votos a favor y 64 en contra, de un total de 144 legisladores.

