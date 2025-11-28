Álvarez y Neira caen en maldiciones y acusaciones por un contrato fallido de insulina

La finalización de un proceso contractual para comprar 100 000 dosis de insulina que iban a ser distribuidas entre los dispensarios médicos del Municipio de Guayaquil exacerbó la discusión entre el director del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), José Julio Neira, y el alcalde Aquiles Álvarez. La disputa escaló al punto de que el alcalde maldijo al funcionario estatal, mientras Neira lo acusó de intentar comprar insulina con sobreprecio y lo calificó de "tigraloba".

Toda el pleito ha transcurrido públicamente en la red social X y gira en torno al proceso VPN-MIMG-2025-003, que se inició el 24 de octubre de 2025. Según el Sercop, el Municipio intentaba comprar en el extranjero las dosis de insulina por un valor de USD 1,2 millones, lo que equivale a USD 12 cada dosis.

En un comunicado, la entidad afirmó que el producto sí está disponible en el país y que la Alcaldía pretendía importar la insulina sin cumplir el requisito del registro sanitario emitido por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

"Queda claro que lo único importante para el alcalde procesado es adjudicar con sus proveedores extranjeros", escribió Neira desde su cuenta personal en X.

Álvarez respondió de inmediato. Varias de sus publicaciones de este viernes estuvieron dirigidas a Neira, al Sercop y al Gobierno. Afirmó que los USD 12 por dosis eran un precio referencial exigido por el proceso y que el costo real sería de USD 5,28, hasta dos dólares menos que otras adquisiciones realizadas por el Gobierno para el mismo producto. "No soportan que Guayaquil resuelva lo que ellos no pueden", escribió.

Las respuestas prosiguieron, y en un tono más agresivo: