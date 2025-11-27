José Neira y Aquiles Álvarez intercambian insultos en X tras denuncia por contratos suspendidos

El director del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), José Julio Neira, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, son protagonistas otra vez de una discusión en la red social X que incluye insultos entre ambos.

Este jueves 27 de noviembre, el Sercop respondió públicamente a la denuncia presentada por la Alcaldía dos días antes, sobre una suspensión de procesos contractuales. Según el Cabildo, 41 procedimientos vinculados a programas deportivos, culturales, comunicacionales, de seguridad y obra pública están detenidos sin sustento técnico.

El Sercop, en cambio, expuso sus cifras. Señaló que, desde noviembre de 2023 —seis meses después de que Álvarez asumiera la Alcaldía—, el Municipio y sus entidades adscritas han cargado 1 767 procedimientos en el Portal de Compras Públicas. De ellos, 1 168 han sido adjudicados, 455 fueron cancelados o declarados desiertos, y 97 permanecen en otros estados previos a la adjudicación.

Además, informó que 47 procesos están suspendidos por distintas razones: pedidos de subsanación, revisiones técnicas y jurídicas o falta de participación de proveedores.

Acto seguido, Neira indicó en su cuenta personal en X que el monto de los contratos suspendidos equivale a USD 9,7 millones y representa un 2,66 % de los procedimientos tramitados.

El funcionario señaló además que lo denunciado por el Cabildo es un "relato falso" que le vendieron al alcalde para que "rebuzne".

"Qué pena tener funcionarios mentirosos, llenos de odio, malcriados, puercos, vagos. Hemos contestado todo técnicamente, odiador. Lo único que le ha quedado claro al país es que odias a todo el Ecuador y que te encanta el arroz con chancho", respondió el alcalde.