José Neira y Aquiles Álvarez intercambian insultos en X tras denuncia por contratos suspendidos

El director del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), <b>José Julio Neira</b>, y el alcalde de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/sercop-municipio-guayaquil-contratos-CC10472365 target=_blank>Guayaquil</a></b>, <b>Aquiles Álvarez</b>, son protagonistas otra vez de una discusión en la red social X que <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/aquiles-alvarez-caso-triple-a-jose-julio-neira-LC8444937 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/radios-guayaquil-contratos-sercop-MA10458985 target=_blank></a></b>