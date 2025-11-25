Sercop suspende 41 contratos municipales y Guayaquil denuncia perjuicios en programas y eventos

Entre los procesos suspendidos constan trámites de la empresa pública Segura EP para la adquisición de cámaras de videovigilancia, drones y uniformes .

El Municipio de Guayaquil denunció este martes 25 de noviembre que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) mantiene suspendidos 41 procesos contractuales , lo que —según la entidad— afecta programas deportivos, culturales, comunicacionales, de seguridad y obra pública. El coordinador legal del Cabildo, César Poveda, cuestionó la medida y afirmó que "no existe fundamento técnico que avale" esta decisión.

Hay procesos suspendidos relacionados con la adquisición de cámaras de videovigilancia, drones y uniformes. ( )

También figura un proceso impulsado por la Fundación Siglo XXI para contratar el servicio de seguridad y rescate acuático en la laguna artificial de la Vía Perimetral, por USD 231 802.

A esto se suman la suspensión del proceso para organizar el Festival de Artes al Aire Libre (FAAL), valorado en USD 81 263, y los contratos de publicidad municipal en radio, televisión y medios digitales, por más de USD 4,3 millones.

El Cabildo también indicó que hay contratos suspendidos que afectan a la Dirección General de Patrimonio Cultural, Emapag EP y Circular EP.

"Estamos frente a un acto político de intentar callar y maniatar a este Municipio que, a pesar de que nos entregan los recursos tarde, mal o nunca, sigue siendo el que más obra e infraestructura crea. Las obras están ahí, son palpables”, sostuvo Poveda este martes.

El jueves pasado, la Alcaldía ya había advertido de la suspensión de 16 procesos contractuales. Catorce de ellos eran los relacionados a la difusión de publicidad municipal en varias radios.

Además, a inicios de septiembre se detuvieron los procesos para organizar la sesión solemne por los 205 años de Independencia de Guayaquil y el evento Reina de Guayaquil.

En aquel momento, el Sercop argumentó que faltaban documentos para validar el trámite. Sin embargo, Tahíz Panus, directora de Turismo y Eventos Especiales, sostuvo que detrás de esa paralización había motivaciones políticas por parte del Gobierno Nacional.

Cuando finalmente se levantó la suspensión, la fecha de la conmemoración ya había pasado. En cambio, el proceso para la elección de la Reina de Guayaquil sí se retomó y la ceremonia se realizó el sábado 15 de noviembre, aunque la coronación debía ocurrir antes de las fiestas de independencia.