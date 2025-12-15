ADN dice que fiscalizará la construcción de la Cárcel del Encuentro en 2026

Inés Alarcón (ADN), presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, anticipó que en 2026 la mesa legislativa hará una fiscalización a la Cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena.

Alarcón dijo que se buscará saber cómo avanza el proceso de construcción y para ello se tiene prevista una visita en territorio.

LEA: Reimberg exhibe foto de la que sería la Cárcel del Encuentro terminada

La asambleísta del oficialismo dijo que también se fiscalizará los acontecimientos del paro nacional. Agregó que ya se entregó un informe al Pleno de la Asamblea sobre la fuga de alias Fede.

La Cárcel del Encuentro es ahora el reclusorio más blindado del Ecuador.

LEA: La Cárcel del Encuentro: el penal más blindado de Ecuador

Hasta ahí han sido trasladados peligrosos cabecillas de bandas criminales como alias Invisible, alias Fede, alias Palanqueta, entre otros. También fueron llevados políticos sentenciados por casos de corrupción como Jorge Glas, Pablo Muentes y Wilman Terán.

El 12 de noviembre, el presidente Daniel Noboa reconoció que la Cárcel del Encuentro aún no estaba terminada. El 4 de diciembre, el ministro del Interior, John Reimberg, sugirió con una foto que la obra estaba concluida.

LEA: Así es la cárcel del Encuentro, insignia de Noboa, con la que busca replicar en Ecuador el modelo Bukele