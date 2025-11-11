La Cárcel del Encuentro: el penal más blindado de Ecuador

La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asi-es-carcel-encuentro-noboa-replicar-modelo-bukele-EF10404066 target=_blank>Cárcel del Encuentro</a></b>, edificada en la comuna <b>Juntas del Pacífico</b>, en la provincia de <b>Santa Elena</b>, cuenta con cinco anillos de control. Según el <b>Gobierno Nacional</b>, es la única prisión de máxima <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/mas-presos-trasladados-carcel-encuentro-santa-elena-NF10404090 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/quienes-ocupan-carcel-encuentro-santa-elena-DF10406731 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>