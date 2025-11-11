Más presos son trasladados a la Cárcel del Encuentro desde Guayaquil

La Cárcel del Encuentro de Santa Elena, la prisión de máxima seguridad que fue estrenada ayer con 300 presos, recibe más reclusos desde la madrugada de este martes 11 de noviembre.

Cerca de la 01:00, decenas de policías y agentes de tránsito cerraron la Vía a Daule, a la altura del complejo penitenciario de Guayaquil, para realizar un nuevo traslado de reos hacia la cárcel construida durante el gobierno de Daniel Noboa.

Una gran columna de vehículos se formó en la vía a Daule, pues los bloqueos fueron en ambos sentidos. Mientras eso ocurría, las fuerzas del orden sacaban a los reclusos y los embarcaban en buses.

A la 01:30 salió el primer convoy, escoltado por policías, agentes de tránsito y militares. Todo el procedimiento era vigilado por un helicóptero y un dron, aunque no se informó cuántos presos fueron llevados a la nueva prisión.

El cierre se extendió por más de dos horas e impacientó a los conductores y pasajeros. Algunos incluso se quedaron dormidos en los vehículos, mientras que otros optaron por esperar. A las 03:00 salió otro grupo de buses.

La Cárcel del Encuentro, ubicada en la comuna Juntas del Pacífico de Santa Elena, costó USD 52 millones. De acuerdo a información brindada por el Gobierno cuando inició su construcción, el centro penitenciario tendría una capacidad de 736 presos.