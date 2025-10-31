Guayaquil
31 oct 2025 , 15:35

Todos los túneles de Guayaquil se cerrarán este 31 de octubre por mantenimientos

El anuncio del cierre coincide con otra convocatoria que ha generado preocupación: la Rodada del Terror.

   
    Imagen del ingreso al túnel del Cerro del Carmen.( Cortesía Municipio de Guayaquil )
Todos los túneles de Guayaquil permanecerán cerrados desde las 20:00 de este viernes 31 de octubre por al menos ocho horas, debido a trabajos de mantenimiento programados por el Municipio.

Según la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), durante la jornada se realizará una revisión estructural de las paredes de concreto y del sistema eléctrico de los túneles ubicados en los cerros Santa Ana, del Carmen y San Eduardo.

El cierre temporal también afectará a la operación del sistema Metrovía. La Troncal 1 modificará su recorrido y suspenderá el servicio en las paradas Hospital Luis Vernaza, en la calle Boyacá, y Las Peñas, en la avenida Malecón, desde las 19:00.

Imagen del ingreso al túnel del cerro San Eduardo.
Imagen del ingreso al túnel del cerro San Eduardo. ( Cortesía Municipio de Guayaquil )

El anuncio del cierre coincide con otro evento que ha generado preocupación: la Rodada del Terror, una concentración de motociclistas convocada en redes sociales para la noche de este 31 de octubre, en el marco de Halloween. Este tipo de rodadas, que usualmente se realizan los jueves, se trasladó al viernes por la fecha festiva y ha sido cuestionada por incluir actos al margen de la ley, como disparos al aire, ruido excesivo y circulación sin casco o placas.

Ante la convocatoria difundida en TikTok e Instagram, la ATM y la Gobernación del Guayas emitieron comunicados advirtiendo que la actividad no cuenta con autorización oficial.

"Recordamos a la ciudadanía que la ATM no ha autorizado rodadas ni caravanas de motociclistas en la ciudad, ya que la competencia para aprobar este tipo de actividades corresponde a la Intendencia General de Policía del Guayas", señaló la entidad.

El alcalde Aquiles Álvarez recordó que las concentraciones en la vía pública son responsabilidad de la Policía Nacional y de la Intendencia.

Por su parte, la Gobernación del Guayas informó que no se han otorgado permisos y que, junto con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), ejecutarán operativos de control en los puntos donde se prevé la circulación de motociclistas.

