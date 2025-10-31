Ecuador
31 oct 2025 , 14:57

Todos los peajes de Guayas serán gratuitos durante el feriado

La Prefectura del Guayas se sumó a la iniciativa del Gobierno Nacional. Ninguna estación de peaje de la provincia cobrará por el paso vehicular.

   
    Imagen de archivo de la estación de peaje Chivería, en la vía Guayaquil-Daule. ( Cortesía )
El paso vehicular por las 14 estaciones de peaje administradas por la Prefectura del Guayas también será gratuito durante el puente festivo del 1 al 4 de noviembre, con motivo del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

La medida, anunciada este jueves por la prefecta Marcela Aguiñaga, se suma a la decisión del Gobierno Nacional de suspender el cobro en las 18 estaciones de peaje que administra en varias provincias del país.

"Este feriado queremos que las familias ganen, que los negocios vendan, que la economía respire. Por eso hacemos un sacrificio enorme", escribió Aguiñaga en su cuenta en X.

Según un comunicado oficial, el objetivo de la Prefectura es fomentar el turismo y dinamizar la economía local durante el feriado.

Con ambas resoluciones —la del Gobierno Nacional y la del Gobierno Provincial—, el tránsito por todas las estaciones de peaje del Guayas será libre, sin cobro alguno para los vehículos que circulen durante esos días. En Guayas, la Administración de Daniel Noboa tiene competencia en las estaciones de peaje de Chongón, Olmedo y Playas. Las demás son administradas por la Prefectuta.

El Ejecutivo había exhortado a otros gobiernos provinciales del país a sumarse a esta iniciativa temporal.

