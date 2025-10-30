18 peajes administrados por el Gobierno Nacional serán gratuitos del 1 al 4 de noviembre

La Presidencia de la República anunció este jueves 30 de octubre que durante el puente festivo por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, que se extiende desde el 1 al 4 de noviembre, el paso vehicular por las 18 estaciones de peaje administradas por el Gobierno Nacional no tendrá costo.

En total, son cinco concesiones las que aplicarán esta medida:

CVialco: Vía a la Costa, con tres peajes.

Intervías: vía Naranjal–Tenguel, con un peaje.

Consur: vía Huaquillas–Río Siete, con dos peajes.

Cosad25: vía Santo Domingo–Buena Fe, con dos peajes.

Panavial: vía Rumichaca–Riobamba, con diez peajes.

En un comunicado, el Ejecutivo señaló que la decisión busca fomentar el turismo interno e invitó a las prefecturas a sumarse a esta iniciativa.

Durante este feriado, el Gobierno Nacional también dispuso la reducción del IVA del 15 % al 8 % para el sector turístico, pero solo en las provincias de Carchi e Imbabura, y los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, de Pichincha. Estas jurisdicciones fueron las más afectadas por las protestas contra el Gobierno de Daniel Noboa.