Guayaquil
23 dic 2025 , 19:23

Un taxista quedó atrapado en un carro tras chocar contra un árbol en el norte de Guayaquil

El siniestro, que involucró a una camioneta, dejó tres personas heridas y movilizó a los bomberos y paramédicos al sector.

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un taxista quedó atrapado dentro de su vehículo, un automóvil amarillo que quedó prácticamente destruido tras estrellarse contra un árbol, luego de haber sido impactado previamente por una camioneta en la Avenida del Periodista, a pocos metros del parque Kennedy, en el norte de Guayaquil.

El siniestro ocurrió alrededor de la 01:30. Vecinos del sector relataron que se despertaron al escuchar el fuerte estruendo y se sorprendieron al ver al conductor con vida. Testigos indicaron que ayudaron a liberar al taxista utilizando una barreta, mientras el vehículo quedó completamente deformado por el impacto.

Lea: Un choque entre un bus y un tráiler en el noroeste de Guayaquil dejó 11 heridos

A la 01:45 llegaron los rescatistas del Cuerpo de Bomberos; sin embargo, el conductor ya había sido liberado por los vecinos. Paramédicos atendieron al taxista y a los ocupantes de la camioneta, quienes también resultaron heridos.

Según fuentes oficiales, el choque dejó un saldo de tres personas lesionadas: ambos conductores y un acompañante de la camioneta. “Por versiones de los vecinos, parece que uno de los vehículos cerró al otro, lo que provocó el accidente. Se revisarán cámaras públicas y privadas para esclarecer lo sucedido”, detalló un agente de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (OIAT).

Te sugerimos: Un hombre de 32 años murió arrollado por un tráiler en la Vía Perimetral, en Guayaquil

Vecinos denunciaron la poca colaboración de algunas autoridades y señalaron que los siniestros viales son frecuentes en la zona. Uno de ellos aseguró: “Llegaron a tomar fotos, pero lo importante es ayudar a los heridos. Esto ocurre todos los días”.

Alrededor de las 03:00, los vehículos fueron retirados y los bomberos limpiaron la calzada para normalizar el tránsito en la zona.

Temas
Noticias
Guayaquil
siniestros
taxista
Guayaquil
Noticias
Recomendadas