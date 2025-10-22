El sur de Guayaquil carece de vías secundarias ante emergencias

La alerta que generó ayer el abandono de un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/carro-abandonado-sur-guayaquil-pertenece-marino-NC10307648 target=_blank>vehículo</a> frente al hospital Valdivia Sur del IESS provocó el cierre total de los 10 carriles de la avenida 25 de Julio, y el caos vehicular que eso generó,<b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/guayaquil-autos-adulteran-placas-evadir-multas-ID10311911 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/infracciones-transito-municipio-guayaquil-LD10310308 target=_blank></a>