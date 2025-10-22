El sur de Guayaquil carece de vías secundarias ante emergencias

La alerta que generó ayer el abandono de un vehículo frente al hospital Valdivia Sur del IESS provocó el cierre total de los 10 carriles de la avenida 25 de Julio, y el caos vehicular que eso generó, evidenció nuevamente la falta de vías alternas para desviar la circulación desde o hacia sectores como Los Guasmos, Fertisa, Santa Mónica y el Puerto, en el sur de Guayaquil.

Javier Estrada, taxista, tomó a dos pasajeros en la Islatrinitaria con destino a Los Guasmos, pero el embotellamiento lo atrapó en el sector de La Fragata, al bajar del primer puente de la Perimetral y lo devó por una hora.

Lea: Guayaquil: autos adulteran sus placas para evadir multas y controles

El colapso no se dió solo en la 25 de Julio y sus intersecciones con la José Vicente Trujillo, Ernesto Albán y Pío Jaramillo, Ernesto Albán. También ocurrió en las calles internas de las ciudadelas Valdivia, con sentido hacia el centro, y Los Esteros, con dirección al sur, movilizarse se convirtió en una misión casi imposible.

Las avenidas Puyo y Cayetano Tarruel fueron escenarios de un tránsito casi intransitable para los conductorese incluso estuvieron detenidos por casi 3 horas.

Lo mismo ocurrió entre las 7:30 y 10:00 de la mañana, con quienes intentaron avanzar por el distribuidor de tránsito, frente a la universidad agraria; ahí incluso los carros circularon en contravía.

Lea: El Municipio de Guayaquil activa más cámaras para captar infracciones de tránsito

En medio de su enojo, Estalin Flores cuestionó que el sur de Guayaquil no cuente con rutas alternas a la 25 de Julio y la Domingo Comín, esta última cerrada parcialmente por trabajos de reconstrucción a lo largo de varias cuadras en el sector del barrio Cuba.