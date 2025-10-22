Guayaquil
22 oct 2025 , 11:05

El sur de Guayaquil carece de vías secundarias ante emergencias

Los taxistas y conductores quedaron atrapados hasta tres horas en el tráfico de la Avenida 25 de Julio, tras la activación de una alarma de coche bomba por un vehículo abandonado.

   
La alerta que generó ayer el abandono de un vehículo frente al hospital Valdivia Sur del IESS provocó el cierre total de los 10 carriles de la avenida 25 de Julio, y el caos vehicular que eso generó, evidenció nuevamente la falta de vías alternas para desviar la circulación desde o hacia sectores como Los Guasmos, Fertisa, Santa Mónica y el Puerto, en el sur de Guayaquil.

Javier Estrada, taxista, tomó a dos pasajeros en la Islatrinitaria con destino a Los Guasmos, pero el embotellamiento lo atrapó en el sector de La Fragata, al bajar del primer puente de la Perimetral y lo devó por una hora.

El colapso no se dió solo en la 25 de Julio y sus intersecciones con la José Vicente Trujillo, Ernesto Albán y Pío Jaramillo, Ernesto Albán. También ocurrió en las calles internas de las ciudadelas Valdivia, con sentido hacia el centro, y Los Esteros, con dirección al sur, movilizarse se convirtió en una misión casi imposible.

Las avenidas Puyo y Cayetano Tarruel fueron escenarios de un tránsito casi intransitable para los conductorese incluso estuvieron detenidos por casi 3 horas.

Lo mismo ocurrió entre las 7:30 y 10:00 de la mañana, con quienes intentaron avanzar por el distribuidor de tránsito, frente a la universidad agraria; ahí incluso los carros circularon en contravía.

En medio de su enojo, Estalin Flores cuestionó que el sur de Guayaquil no cuente con rutas alternas a la 25 de Julio y la Domingo Comín, esta última cerrada parcialmente por trabajos de reconstrucción a lo largo de varias cuadras en el sector del barrio Cuba.

Una vez descartada la emergencia, tomó poco más de una hora para que el tránsito volviera a la normalidad en el sur de la ciudad, considerando que solo por la avenida 25 de Julio circulan más de 47 000 vehículos al día.

