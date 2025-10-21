Seguridad
El carro abandonado en Guayaquil pertenece a un marino; se conoce, de manera extraoficial, que su pareja lo bloqueó

De acuerdo a información de la Contraloría General, el dueño del vehículo es un oficial de la Armada. Miembros de esa institución indicaron que el carro quedó bloqueado.

   
    Foto de los policías descartando una amenaza de explosivos por el vehículo abandonado en el sur de Guayaquil.( Policía Nacional )
Ecuavisa.com conoció que el vehículo abandonado en el sur de Guayaquil, por el cual se generó una alerta de explosivos que posteriormente fue descartada, fue bloqueado a propósito.

El vehículo está a nombre de un oficial de la Armada, según consta en registros públicos de la Contraloría General del Estado.

Integrantes de esa institución, que prefirieron guardar la reserva, señalaron que el carro, que estaba en sentido norte-sur de la avenida 25 de Julio, fue bloqueado por la esposa del marino. Él habría estado dirigiéndose a la Base Naval. Esa información es extraoficial y no ha sido confirmada por las autoridades.

En reacción a este suceso, el hombre habría salido de la escena para dirigirse a su sitio del trabajo, para cumplir con su formación.

El abandono de un carro en los carriles centrales de una principal arteria vial de la ciudad, cerca de las 06:30, provocó una movilización inmediata de militares y unidades policiales especializadas para atender la alerta de seguridad generada.

Técnicos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) usaron un can especializado en detectar explosivos y un traje de desactivación de artefactos explosivos durante el procedimiento.

Hubo una detonación controlada en una de las puertas para abrir el carro, donde los especialistas vieron varias fundas con ropa, entre otros objetos.

El cierre de la avenida, lo cual provocó congestión en sectores aledaños, que padres fueran a retirar a sus hijos en colegios cercanos, una suspensión temporal en el dispensario y que cinco paradas de la Metrovía no pudieran funcionar cuando miles de ciudadanos se dirigían a sus lugares de trabajo y estudios, duró hasta las 10:00, cuando el tránsito fue rehabilitado.

