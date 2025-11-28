150 mil personas participaron en un simulacro de terremoto en Guayaquil este viernes

Cierres de túneles, la suspensión temporal del servicio de la Aerovía y la modificación de la ruta de ciertos articulados fueron parte del décimo quinto simulacro de terremoto registrado hoy en Guayaquil.

En el caso del teleférico urbano, 20 bomberos auxiliaron a las víctimas que se quedaron atrapadas en una cabina en los alrededores del hospital Luis Vernaza.

Inmediatamente llegaron 20 bomberos y auxiliaron a las victimas, con 15 agentes de tránsito para contener el tráfico. Así, el Municipio de Guayaquil midió el tiempo de respuesta de los organismos de socorro ante un posible evento similar durante un sismo.

Al mismo tiempo se ensayó en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte, el incendio de un vehiculo, un hombre supuestamente herido y el cierre de los dos túneles de los cerros Santa Ana y del Carmen; según lo planificado por Segura EP y el Municipio.

Según lo observado por el equipo de Televistazo, a los bomberos les tomó al menos 20 minutos contener las emergencias simuladas.

Asímismo se desarrollaron evacuaciones de 154 800 civiles de 795 empresas privadas, públicas, hoteles, hospitales, mercados, terminales terrestres, restaurantes, entre otros.

El simulacro se desarrolla una vez al año y participaron más de 300 miembros de entidades de respuesta: bomberos, agentes de tránsito, Policía Nacional y agentes municipales.

En las vías cercanas, el tránsito colapsó por aproximadamente dos horas. Esto también implicó la modificación momentánea del recorrido de la Metrovía que coincidió con el alto movimiento comercial que implica el Viernes Negro.

Pasado el mediodía, las vías volvieron a estar habilitadas al tránsito.