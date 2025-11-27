Guayaquil
27 nov 2025 , 19:08

Guayaquil realizará un simulacro de terremoto en Black Friday

El ejercicio se realizará este viernes en horas de la mañana e incluirá cierres de túneles, suspensión de la Aerovía y desvíos de la Metrovía.

   
    El simulacro, organizado por la empresa pública Segura EP, pondrá a prueba la capacidad de respuesta de más de 110 000 personas.( Metrovía )
Un simulacro de terremoto se realizará este viernes 28 de noviembre en Guayaquil, entre las 10:30 y el mediodía. Durante el ejercicio se cerrarán dos túneles, se suspenderá temporalmente el servicio de la Aerovía y se modificarán los recorridos de la Metrovía. Estas medidas coincidirán con la alta actividad comercial prevista por el Black Friday.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que los túneles del cerro Santa Ana y del Carmen estarán inhabilitados desde las 10:00. En esos puntos se recrearán un choque múltiple y el conato de incendio de un vehículo.

La Aerovía suspenderá su servicio entre las 09:30 y las 12:00. En este sistema aerosuspendido se simulará el rescate vertical de usuarios atrapados en una cabina.

En cuanto a la Metrovía, las paradas Las Peñas y Hospital Luis Vernaza permanecerán cerradas durante la mañana, por lo que los buses articulados deberán desviarse hacia rutas alternas.

Para garantizar el orden y la seguridad durante los cierres, desvíos y activaciones previstas en el simulacro —que abarcará terminales terrestres, centros de salud, mercados, instituciones educativas y otros puntos estratégicos—, la ATM desplegará un contingente de 450 uniformados y 140 vehículos destinados al control del tránsito y la atención de eventualidades.

El simulacro, organizado por la empresa pública Segura EP, pondrá a prueba la capacidad de respuesta de más de 110 000 personas, así como la coordinación entre entidades de emergencia y la ciudadanía. La jornada incluye evacuaciones masivas y la activación completa de los comités comunitarios de gestión de riesgos.

