Guayaquil
29 oct 2025 , 15:16

Inseguridad en la Metrovía: 91 robos en lo que va del año

Este martes 28 de octubre, dos sujetos robaron a los pasajeros dentro de una unidad, en el sur de Guayaquil.

   
  • Inseguridad en la Metrovía: 91 robos en lo que va del año
    Imagen de archivo de un bus de la Metrovía. ( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

La Metrovía informó que, tras el asalto ocurrido este martes 28 de octubre en un bus articulado del sistema, en el sur de Guayaquil, el conductor y otros funcionarios actuaron conforme al protocolo de seguridad establecido. La entidad reconoció además que, en lo que va del año, se han registrado 91 reportes de robos dentro del sistema.

El hecho quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa a dos sujetos armados que despojan de sus pertenencias a los pasajeros. Según el informe, los delincuentes descendieron cerca de la estación Guasmo Norte, tras obligar al conductor a abrir la puerta de emergencia..

Lea también: Dos hombres armados asaltaron un bus de la Metrovía en el sur de Guayaquil

En un comunicado, la Metrovía señaló que "mantiene una coordinación permanente con la Policía Nacional" para fortalecer la seguridad de los usuarios.

Hasta las 15:45, las autoridades no habían reportado la detención de los implicados.

El sistema de transporte realiza en promedio 216 853 viajes diarios y cuenta con más de 400 agentes privados de seguridad y 391 cámaras de videovigilancia que monitorean de forma constante las estaciones y terminales.

Revise además: Estos son los dos puntos de Guayaquil donde se permitirá compartir el carril de la Metrovía

Temas
Robos
metrovía
Guayaquil
Noticias
Recomendadas